新北：疫苗護照針對校園 餐飲業目前不實施
新北市長侯友宜今天回應疫苗護照的問題表示，最重要是針對非特定族群要持小黃卡且打疫苗兩劑滿14天才能進入校園，這是保護孩子的必要措施；目前餐飲業並沒有要實施。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，侯友宜今天到土城公有市場視察市場出入口防疫措施，以及攤商和民眾的防疫情形。
侯友宜接受媒體聯訪表示，即將過年，在Omicron入境確診個案很高且桃園疫情緊張下，他提醒市場和大賣場一定要採實聯制、做好消毒，戴口罩及保持適當距離等防疫措施。他提醒大家一次買足，以及分批分時段來購買，避免擁擠，才能平安過好年。
他也針對媒體詢及疫苗護照的問題表示，12歲以下孩子沒有打疫苗，為避免小孩子感染Omicron，才會推動 非特定族群要拿打兩劑滿14天的小黃卡（COVID-19疫苗接種紀錄卡）等證明才能進入校園，這是保護孩子的必要措施；至於餐飲業是否要實施，他表示「餐飲業目前沒有要實施」。
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