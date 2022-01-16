快訊

「她並非首個目標」 40歲華裔女被遊民推下月台捲入車下亡

再+4人…桃園今至少新增9人確診 西堤這張桌2組客人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推廣性別平等 新北還要辦第4條「女路」

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市社區旅學關懷協會培訓的淡水女路引路學員 重現當年張聰明（右）和養母的故事。圖／旅學堂提供
新北市社區旅學關懷協會培訓的淡水女路引路學員 重現當年張聰明（右）和養母的故事。圖／旅學堂提供

創設於1884年的淡水女學堂，是台灣第1所專為女子設立的學校，在台灣性別平等的發展史上具有非常重要的地位。新北市社會局積極辦理「淡水女路」培訓女性導覽員活動，局長張錦麗表示，淡水女路是新北第3條女路，未來會積極發展第4條，持續推動性別平等。

推動淡水女路的新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，感謝黃瑞汝在新北市性平分工小組會議中提案建議，後續在市府支持下，從去年中開始在公所培訓引路學員，完訓後歷經首發團、文學走讀、藝術走讀等，至今已辦過20場次，有800人次來體驗150年前馬偕博士與夫人張聰明在淡水興學的故事，讓女子有機會接受現代教育，跨出性別平等的第一步。

真理大學台灣文學系副教授戴華萱表示，一般人想到淡水作家第一個會想到李魁賢，但實際上淡水有幾位傑出的女性作家和畫家，像是古典文學家汪李如月、畫家林玉珠、醫師蔡阿信等，她從鍾文音「想你到大海」一書中想像馬偕夫人張聰明的心聲：「在歷史的陰風中/我看見你的故事/卻不曾聽聞你的名。」因為馬偕博士的盛名，將張聰明遮掩掉了。

性平委員黃瑞汝表示，在鄭美里等人的著作「女人屐痕-台灣女性文化地標」一書中，淡水女路被列為首篇，可見其重要性。淡水女路有豐厚的人文底蘊，尤其是性別發展啟蒙，突破舊時代男尊女卑的框架，讓女性有機會公平地接受教育和文明洗禮，希望淡水女路未來在地方生根發展，成為全台推動性平的標竿。

淡江中學校史館長王朝義也深入介紹馬偕和夫人張聰明的故事，他說馬偕博士來台傳教，在清末時期雖然西風東漸，但當時固有的封建思想仍是根深柢固，尤其是婦女的地位低落，知識閉塞，因此他不僅向教會申請創立牛津學堂，更在夫人張聰明的協助下，以11周的時間建造女學堂，張聰明也成為環遊世界的第1位台灣女性。

社會局長張錦麗表示，新北市推動性別平等，近日剛獲得行政院第19屆金馨獎全國第一，以及1個創新獎和2個故事獎。淡水女路是新北市繼菁桐女路、貢寮海女後開發的第三條女路，新北市會透過婦女服務中心持續開發在地女性奮鬥和發展的第4條女路，以持續推動性別平等，讓社會更加祥和。

淡水 行政院

延伸閱讀

有富國際集團送暖 幫新北土城弱勢戶迎春節

影／通緝母產子未報戶口 新北警今屏東尋回黑戶母子

新北公托中心突破百家 侯友宜：國家幫忙養第一步

科技公司連11年資助弱勢家庭 受助者回饋謝卡逾萬張

相關新聞

推廣性別平等 新北還要辦第4條「女路」

創設於1884年的淡水女學堂，是台灣第1所專為女子設立的學校，在台灣性別平等的發展史上具有非常重要的地位。新北市社會局積...

新北公托破百家 今年拚120家

新北市公托中心總數突破百家，社會局昨舉辦聯合開幕典禮，新北市長侯友宜表示，將朝120家目標前進。不過仍有家長表示，公托名...

拚藍提名選新店區市議員 黃心華劍指「侯衛兵」參選正當性

迎戰2022新北市議員，國民黨智庫副執行長黃心華昨宣布爭取國民黨提名參選新北市新店區市議員，搶攻前議員唐慧琳遺留席次，黨...

寧夏夜市千歲宴 新菜色端上桌

台北市寧夏夜市千歲宴多項菜色獲米其林肯定，號稱「米其林版千歲宴」。昨天公布新菜單，邀請到台北市長柯文哲的父母親出席拉抬。...

新北抓「天空之城」違建 列案立拆

日前民眾在臉書「爆料公社」上傳違建照片，圖中可見新北市三重區一處住宅大樓，旁邊懸空突出一處鐵皮違建，下方僅靠單薄鐵柱支撐...

不要這樣玩侯友宜啦！ 新北副發言人大搞《愛你》KUSO

日前新北市長侯友宜一張大笑搭配手勢的照片，像極歌手王心凌《愛你》MV舞蹈動作，被貼上臉書寫上「侯北北情話多說一點」，讓眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。