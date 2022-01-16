推廣性別平等 新北還要辦第4條「女路」

創設於1884年的淡水女學堂，是台灣第1所專為女子設立的學校，在台灣性別平等的發展史上具有非常重要的地位。新北市社會局積極辦理「淡水女路」培訓女性導覽員活動，局長張錦麗表示，淡水女路是新北第3條女路，未來會積極發展第4條，持續推動性別平等。

推動淡水女路的新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，感謝黃瑞汝在新北市性平分工小組會議中提案建議，後續在市府支持下，從去年中開始在公所培訓引路學員，完訓後歷經首發團、文學走讀、藝術走讀等，至今已辦過20場次，有800人次來體驗150年前馬偕博士與夫人張聰明在淡水興學的故事，讓女子有機會接受現代教育，跨出性別平等的第一步。

真理大學台灣文學系副教授戴華萱表示，一般人想到淡水作家第一個會想到李魁賢，但實際上淡水有幾位傑出的女性作家和畫家，像是古典文學家汪李如月、畫家林玉珠、醫師蔡阿信等，她從鍾文音「想你到大海」一書中想像馬偕夫人張聰明的心聲：「在歷史的陰風中/我看見你的故事/卻不曾聽聞你的名。」因為馬偕博士的盛名，將張聰明遮掩掉了。

性平委員黃瑞汝表示，在鄭美里等人的著作「女人屐痕-台灣女性文化地標」一書中，淡水女路被列為首篇，可見其重要性。淡水女路有豐厚的人文底蘊，尤其是性別發展啟蒙，突破舊時代男尊女卑的框架，讓女性有機會公平地接受教育和文明洗禮，希望淡水女路未來在地方生根發展，成為全台推動性平的標竿。

淡江中學校史館長王朝義也深入介紹馬偕和夫人張聰明的故事，他說馬偕博士來台傳教，在清末時期雖然西風東漸，但當時固有的封建思想仍是根深柢固，尤其是婦女的地位低落，知識閉塞，因此他不僅向教會申請創立牛津學堂，更在夫人張聰明的協助下，以11周的時間建造女學堂，張聰明也成為環遊世界的第1位台灣女性。

社會局長張錦麗表示，新北市推動性別平等，近日剛獲得行政院第19屆金馨獎全國第一，以及1個創新獎和2個故事獎。淡水女路是新北市繼菁桐女路、貢寮海女後開發的第三條女路，新北市會透過婦女服務中心持續開發在地女性奮鬥和發展的第4條女路，以持續推動性別平等，讓社會更加祥和。