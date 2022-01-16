拚藍提名選新店區市議員 黃心華劍指侯衛兵參選正當性

迎戰2022新北市議員，國民黨智庫副執行長黃心華昨宣布爭取國民黨提名參選新北市新店區市議員，搶攻前議員唐慧琳遺留席次，黨內初選將強碰新北市長侯友宜社群網站小編、新北市副發言人蔡畹鎣與國民黨前主席洪秀柱秘書李珮媜。

據了解，黃心華日前已拜會在新店具影響力的洪秀柱爭取支持，也獲首肯能高舉「洪秀柱子弟兵」旗幟參選。原也布局爭取國民黨提名參選該區市議員的國民黨副主席連勝文前發言人錢震宇，也已表態相挺黃參選。

黃心華昨天宣布投入國民黨內新北市議員初選後，也將矛頭指向「侯家軍」，呼籲侯市府要遵守民主政治的分際；由行政機關自派人選參選未來將負監督之責的民代，將來恐怕無法好好監督市政，也恐不符合民主政治的基本原則。

黃心華表示，侯家軍每一位都是很優秀的人才，男的帥、女的漂亮，且很幸運能夠有機會被選中栽培。侯家軍們大可以趁侯市長任內，在行政體系裡面好歷練，未來成為國家不可或缺的棟梁，彌補藍軍新世代人才培育上最大的斷層和危機。

黃心華說，正因侯家軍前途無量，若未來獲市府行政體系力量和資源溢注，去角逐黨內初選，將來要怎麼監督市府施政？若這些難得的人才，最後僅僅淪為「侯衛兵」，不僅不能發揮議員的職責，也至為可惜。

黃心華提醒，對照蔡英文總統破壞民主、濫權自大的現況，侯市府肩負眾望，也懇請侯市府在行政與監督的分際上，宜再三思，是否真的要派出這麼多人，投入新北市議員選戰。