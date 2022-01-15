快訊

高港碼頭油槽鷹架倒塌1死7傷 仍有1人受困

中信金開金融業第一槍 下周一起實施上下班分流、輪流居家辦公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如果我是「超北市長」？ 林右昌：北北基桃都會圈4城市合作

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
如果我是超北市長？林右昌：北北基桃都會圈4城市合作。圖／基隆市政府提供
如果我是超北市長？林右昌：北北基桃都會圈4城市合作。圖／基隆市政府提供

鼓勵青年參與國土規劃公共政策，基隆市政府舉辦「基隆黑客松：如果我是超北市長」大數據首都圈策略競賽，今天在南港瓶蓋工廠M棟舉行決賽暨成果發表。基隆市長林右昌倡議，都會圈未來發展由北北基桃四個城市合作，有上位「超北城市」想像，才能統整不同空間規劃部門與市政府彼此想法，整合都會圈區域想像。

林右昌表示，大數據及AIoT技術運用是國土未來規劃及城市發展重要指標工具，希望結合空間部門與黑客夥伴的數據技術運用，為未來國土規劃，提出新解方及新切入角度，11組入選作品成熟度高。

林右昌說，4月城市博覽會中，將呈現這項競賽成果，讓大家看到北北基桃首都圈不同想像。他倡議，都會圈未來發展由四個城市合作，有上位「超北城市」想像，才能統整不同空間規劃部門與市政府彼此想法，藉數據分析堅強支持基礎，整合都會圈區域想像。

國家發展委員會副主委施克和表示，鼓勵青年參與、去中心化的民主規劃模式，從黑客青年角度看見跳脫傳統規劃的創新思維，未來政府應持續加強開放資料庫的建置，跟上網路世代大數據應用及策略規劃。

都發處表示，本次卓越團隊，包含提出以智慧垃圾桶蒐集商圈資訊的「Aurelian」；提出綠色單車資訊平台的「本能行為反思」；發想低碳旅遊APP的「WASD」；以客運等資訊提出超北生活尺度規劃「IVKeee」；從友善宜居跨域治理的角度思考基隆河谷廊帶整體發展策略的「城市X程式」。

獲得首獎「評審大獎」的團隊－黑客規劃師，聚焦產業用地轉型，透過AI分析網路評論，並結合遙測技術辨識空間發展變化，構思首都圈東側與基隆轉型關鍵。

如果我是超北市長？林右昌：北北基桃都會圈4城市合作。圖／基隆市政府提供
如果我是超北市長？林右昌：北北基桃都會圈4城市合作。圖／基隆市政府提供
如果我是超北市長？林右昌：北北基桃都會圈4城市合作。圖／基隆市政府提供
如果我是超北市長？林右昌：北北基桃都會圈4城市合作。圖／基隆市政府提供
如果我是超北市長？林右昌：北北基桃都會圈4城市合作。圖／基隆市政府提供
如果我是超北市長？林右昌：北北基桃都會圈4城市合作。圖／基隆市政府提供

基隆 青年 林右昌

延伸閱讀

林右昌出席馬祖國際藝術島文化論壇 分享城市治理經驗

基市第3劑接種率2% 長者和重點對象造冊施打拉抬接種率

林右昌：基隆疫情穩定 沒規劃國小提早放寒假

基隆宣布17日起 長者第三劑集中造冊施打莫德納半劑

相關新聞

疫情來襲民眾多線上購物 迪化街、南門市場人潮銳減

台北年貨大街今揭幕，但眼看疫情逐漸回溫，周遭的商圈憂心生意受影響。迪化商圈商家表示，過往年貨大街假日人潮擁擠，如今生意差...

不要這樣玩侯友宜啦！ 新北副發言人大搞《愛你》KUSO

日前新北市長侯友宜一張大笑搭配手勢的照片，像極歌手王心凌《愛你》MV舞蹈動作，被貼上臉書寫上「侯北北情話多說一點」，讓眾...

如果我是「超北市長」？ 林右昌：北北基桃都會圈4城市合作

鼓勵青年參與國土規劃公共政策，基隆市政府舉辦「基隆黑客松：如果我是超北市長」大數據首都圈策略競賽，今天在南港瓶蓋工廠M棟...

雙溪60公斤麝香豬疑被狠心丟下車棄養命危 動保處追查

新北市雙溪區雙泰產業道路今天下午1點多，民眾發現有一隻60多公斤麝香豬躺在路邊，奄奄一息，身上有傷痕，動保處獲報趕至現場...

春節愛心送米 費鴻泰、曾銘宗合體會計師公會送暖

春節將至，國民黨立委費鴻泰、曾銘宗與會計師公會理監事，下午在松隆區民活動中心舉辦春節愛心送米活動。活動特別選在永春陂的濕...

中和環球購物中心「機動疫苗接種站」假日人潮不斷

本土疫情升溫，民眾搶打第三劑疫苗，新北市衛生局新增的機動疫苗接種站中和環球購物中心，即日起至20日民眾可至改處接種莫德納...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。