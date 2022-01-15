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如果我是「超北市長」？ 林右昌：北北基桃都會圈4城市合作
鼓勵青年參與國土規劃公共政策，基隆市政府舉辦「基隆黑客松：如果我是超北市長」大數據首都圈策略競賽，今天在南港瓶蓋工廠M棟舉行決賽暨成果發表。基隆市長林右昌倡議，都會圈未來發展由北北基桃四個城市合作，有上位「超北城市」想像，才能統整不同空間規劃部門與市政府彼此想法，整合都會圈區域想像。
林右昌表示，大數據及AIoT技術運用是國土未來規劃及城市發展重要指標工具，希望結合空間部門與黑客夥伴的數據技術運用，為未來國土規劃，提出新解方及新切入角度，11組入選作品成熟度高。
林右昌說，4月城市博覽會中，將呈現這項競賽成果，讓大家看到北北基桃首都圈不同想像。他倡議，都會圈未來發展由四個城市合作，有上位「超北城市」想像，才能統整不同空間規劃部門與市政府彼此想法，藉數據分析堅強支持基礎，整合都會圈區域想像。
國家發展委員會副主委施克和表示，鼓勵青年參與、去中心化的民主規劃模式，從黑客青年角度看見跳脫傳統規劃的創新思維，未來政府應持續加強開放資料庫的建置，跟上網路世代大數據應用及策略規劃。
都發處表示，本次卓越團隊，包含提出以智慧垃圾桶蒐集商圈資訊的「Aurelian」；提出綠色單車資訊平台的「本能行為反思」；發想低碳旅遊APP的「WASD」；以客運等資訊提出超北生活尺度規劃「IVKeee」；從友善宜居跨域治理的角度思考基隆河谷廊帶整體發展策略的「城市X程式」。
獲得首獎「評審大獎」的團隊－黑客規劃師，聚焦產業用地轉型，透過AI分析網路評論，並結合遙測技術辨識空間發展變化，構思首都圈東側與基隆轉型關鍵。
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