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雙溪60公斤麝香豬疑被狠心丟下車棄養命危 動保處追查

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
雙溪山區60公斤麝香豬疑被丟路邊棄養命危，動保處追查。圖／新北市動保處提供
雙溪山區60公斤麝香豬疑被丟路邊棄養命危，動保處追查。圖／新北市動保處提供

新北市雙溪區雙泰產業道路今天下午1點多，民眾發現有一隻60多公斤麝香豬躺在路邊，奄奄一息，身上有傷痕，動保處獲報趕至現場處理，疑遭棄養，不排除是被飼主狠心丟下車。動保處已會同警方在附近查訪，並調監視器追查。

新北市動保處表示，據瑞芳警分局太平派出所通報，民眾在雙泰產業道路10.5K處發現豬倒臥路旁，民眾原以是山豬，動保處帶回救援，初步判斷為麝香豬，重達5、60公斤，經太平分駐所員警協助，抬至救援車內。

動保處長楊淑方表示，目前逐步訪視調查是否為附近農戶所飼養，另也請警方調閱監視器畫面，查是否有車輛行經山區小路丟棄豬隻，如為棄養案，將依動保法開罰3至15萬元罰鍰，也呼籲用路人應注意動物出沒，務必放慢速度，以免造成人和動物公安危險，遇有動物須救援可通報1999，將有專人前往處理。

動保處說，初判應為人為飼養麝香豬，相當肥大，其傷勢嚴重，將會先行醫療處置後，再擇農場休養。

雙溪山區60公斤麝香豬疑被丟路邊棄養命危，動保處追查。圖／新北市動保處提供
雙溪山區60公斤麝香豬疑被丟路邊棄養命危，動保處追查。圖／新北市動保處提供

監視器 棄養 動保法

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