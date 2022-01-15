春節愛心送米 費鴻泰、曾銘宗合體會計師公會送暖

春節將至，國民黨立委費鴻泰、曾銘宗與會計師公會理監事，下午在松隆區民活動中心舉辦春節愛心送米活動。活動特別選在永春陂的濕地公園，這裡也是費鴻泰與在地松隆里黃俊龍里長共同大力促成的建設，目前是台北市信義區新的熱門景點。

台北市會計師公會張豐淦理事長、台灣省會計師公會劉嘉松理事長與理監事們與費鴻泰、曾銘宗，準備白米4600包共計9200斤，在春節前致贈給鄰里弱勢家庭及社福團體。

費鴻泰表示，因疫情關係，這次活動採取各里透過里長，分別贈予白米給里內需要之家庭，贈送白米儀式，由信義區松隆里長黃俊龍、松友里長張海秋、中坡里長曾傳達參加，也分別表達感謝，並致贈感謝狀給活動主辦單位，由張豐淦理事長、劉嘉松理事長、林建邦主委代表接受。

受贈團體還有「信義南港身障資源中心」、「東區單親家庭服務中心」，這二個單位也分別準備了感謝狀，由吳漢期、陳柏華名譽理事長代表接受，表達感謝之意。