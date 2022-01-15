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春節愛心送米 費鴻泰、曾銘宗合體會計師公會送暖
春節將至，國民黨立委費鴻泰、曾銘宗與會計師公會理監事，下午在松隆區民活動中心舉辦春節愛心送米活動。活動特別選在永春陂的濕地公園，這裡也是費鴻泰與在地松隆里黃俊龍里長共同大力促成的建設，目前是台北市信義區新的熱門景點。
台北市會計師公會張豐淦理事長、台灣省會計師公會劉嘉松理事長與理監事們與費鴻泰、曾銘宗，準備白米4600包共計9200斤，在春節前致贈給鄰里弱勢家庭及社福團體。
費鴻泰表示，因疫情關係，這次活動採取各里透過里長，分別贈予白米給里內需要之家庭，贈送白米儀式，由信義區松隆里長黃俊龍、松友里長張海秋、中坡里長曾傳達參加，也分別表達感謝，並致贈感謝狀給活動主辦單位，由張豐淦理事長、劉嘉松理事長、林建邦主委代表接受。
受贈團體還有「信義南港身障資源中心」、「東區單親家庭服務中心」，這二個單位也分別準備了感謝狀，由吳漢期、陳柏華名譽理事長代表接受，表達感謝之意。
費鴻泰表示，弱勢家庭需要更多關懷，希望今天的愛心活動，可以拋磚引玉。社團法人台北市會計師公會與台灣省會計師公會秉持專業的服務態度，對社會公益更是不遺餘力，希望可以促成更多企業及社團一起加入社會關懷與慈善活動的行列。
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