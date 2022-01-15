1922疫苗平台沒北市 許淑華批柯文哲「把市民當塑膠」

台北市本期沒有配合1922疫苗預約平台，台北市議員許淑華表示，上午到市場發送春聯給民眾，有相當多的民眾跟她抱怨，根本沒有辦法預約台北市的施打點，民眾只能跑到外縣市去施打。許淑華說，她詢問市府，市府則是回覆「沒有量能，所以無法配合。」她要求市府應加開中型接種站，甚至設置大型接種站，「柯市府準備了嗎？」

許淑華指出，沒有量能，但柯文哲但又在媒體上公開恐嚇市民不接種疫苗，就限縮生活？明明加開加接種站就可以解決的問題，為何要讓台北市民打不到疫苗而苦惱？

許淑華指出，根據衛生局統計，本周在台北市疫苗預約平台預約的量能約有20萬，但中型接種站的量能卻只占了11%，沒辦法有效且快速紓解需要打疫苗的量能，也因為無法配合1922預約平台，造成台北市民疲於奔命要跨縣市施打。

許淑華反問，請問柯市長，到底有沒有想要解決問題 ？她質疑，第一，增加區、鄰里活動中心做為中型接種站。柯市府評估了嗎？二、台北市健保診所家數2000家，目前只有285家配合施打，不到15%。柯市府溝通了嗎？

另外，第三、醫師公會、基層醫療協會協助，調撥人力或協助媒合有意願之醫師、診所配合。柯市府做了嗎？四、因應日後施打潮，設置大型接種站。準備了嗎？許淑華指出，請柯市長不要一天到晚只會恐嚇民眾，卻又不解決疫苗量能問題，把市民當二等公民，這樣對嗎？

對此，副市長蔡炳坤指出，中央1922疫苗預約系統第19期今天重啟，台北市沒有提供預約量能，是因為台北市的疫苗預約系統先行，1月17日至1月23已經預約完成20萬人，就依照預約時間地點前往接種疫苗。但接下來，為了讓疫苗預約一致性，以免兩套系統造成民眾混淆或重複預約現象，台北市將關閉預約系統，加入中央1922預約系統第20期。

至於增加中型接種站或大型接種站，蔡炳坤說，中型接種站已經增加，且北市所提供的300多個接種點與醫療量能都是全台比率最高的，包含7個中型接種站；花博大型接種站，至去年12月底，因花博是大型活動場館，受其他檔期限制，無法說開就開。