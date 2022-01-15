疫情來襲民眾多線上購物 迪化街、南門市場人潮銳減

台北年貨大街今揭幕，但眼看疫情逐漸回溫，周遭的商圈憂心生意受影響。迪化商圈商家表示，過往年貨大街假日人潮擁擠，如今生意差很多，雖然活動能帶來人氣，但購物的其實不多，生意預估掉4成；南門市場也受疫情影響，逛市場的人沒有那麼過往年前那樣多，但因為網路訂購量大增，跟上的店家業績就較不受影響。

Covid-19疫情燒到台北，不少商家擔心重演防疫警戒三級的惡夢。實地走訪迪化街，永樂市場上已經擺出招財福虎巨型氣球裝置，廣場的街頭Podcast百靈果也聚集上百名聽眾粉絲、紅包牆前也有人排隊，但街上人潮仍不如以往，年味似乎少了一些。

中藥行老闆表示，過去年貨大街會有民眾來採買過年用品，像是乾貨、年節零食等，把街上擠得水泄不通，雖然這次實體活動辦了很多，採買的人數卻沒有提升太多，生意預估會少4成左右。餐飲業者就很擔心疫情蔓延，雖然還可以內用，午餐時間也能夠客滿，若疫情提升禁止內用，不管有沒有人潮生意都會受到影響。

理事長徐慶棋指出，以前看起來人很多，是因為街道中間搭了棚架、塞滿外來攤販，現在為了防疫和轉型，讓街道變寬敞，人潮才會看起來比較少。至於能不能帶動買氣？徐說為了活動而來的民眾，只要願意在迪化街走走進入店鋪採購，就可以幫到店家。

不過來參與活動的陳先生認為，廣場前聚集的都是粉絲，也比較年輕，坦言自己不會購買年貨，可是會去飲料店、小吃店用餐，或是逛逛迪化街感受年節氣氛。

徐慶棋說，今年在規劃活動前就已經有想好要做「疫情來也能做的活動」，像是街頭Podcast、紅包牆等，加上超過60家商家加入電商平台，今年的線上買氣也比去年好，店家反映都不錯。

另外，南門市場也是年節百貨採買點，今早南門市場人不算多，一位攤商表示，今天市場人數跟往常差不多，過年前的人潮還沒出現，生意也未受疫情影響太多，反而最近透過電話直接訂購的人數有增加。

南門市場自治會會長王銓國說，疫情影響市場現場人潮，逛的人沒有那麼多，但透過電商平台、外送平台、宅急便買菜的人增加，像他的辦公室現在就堆了一堆宅急便的貨，也有人直接和店家訂貨，民眾自動分散，過去集中在早上，現在下午也有買菜民眾，門口有機器管制人流，若年前人潮過多就會落實管控措施，人數達上限時實施一出一進原則。