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新北公托中心突破百家 侯友宜：國家幫忙養第一步

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
社會局表示，公托會尋求公有空間設立，但現有閒置空間逐漸減少，難度提升，但會持續努力。記者江婉儀／攝影
社會局表示，公托會尋求公有空間設立，但現有閒置空間逐漸減少，難度提升，但會持續努力。記者江婉儀／攝影

新北市公托中心總數突破百家，今天在板橋埔墘公托中心舉辦聯合開幕典禮。新手爸媽都想抽到公托照顧幼兒，但名額難搶。社會局表示，公托會尋求公有空間設立，但現有閒置空間逐漸減少，難度提升，但會持續努力。

社會局從11年起開始設立公托中心，目前統計新北市已有含本次開幕7處公托，新北市總計為313處托嬰中心，含公托101處與私托212處，其中公托部分可收托5227名幼兒，保母人數5435人，家外托育率已自11年前8%成長至今為40%，遠高於全國平均。

新北市長侯友宜表示，現在年輕人生活壓力大，不願意生養，設立公托才是國家幫忙養的第一步。今年已達到100家公托，要再拚19家，達到120家的目標。設立過程中沒有浪費公帑，都用閒置教室、回饋空間、活動中心等公有設施，節省公帑把空間活化成孩子所需。

新手爸媽多想找公托，除了省錢也較安心。社會局兒童托育科長林秀穗說，目前新北積極在各地尋找合適地點，但當地民眾也會擔心會壓縮原本生活或是活動空間，經過溝通讓地方了解是將空間再整理，提供更有效利用，也有安全場域作為公托。

林秀穗表示，公托有43處是位在國中小的校區範圍內，除了安全性高，也可擁有獨立動線，也有少數是在停車場用地設立公托，不要再多花錢去建設，除了經費高，且完工後孩子也長大。現在閒置空間逐漸額滿，是目前碰到的難題，會持續努力尋求適合地點。

社會局長張錦麗表示，本次啟用的板橋埔墘、板橋南雅、新店寶高、三重興穀、新莊中正、五股新城、汐止橫科等7家公共托育中心，分別收托30至65名0到2歲嬰幼兒，總計可提供330個收托名額，已從去年12月底開放網路報名。其中汐止橫科因應汐止忠厚公托重新整修，先行提供汐止忠厚幼兒收托，預計今年5月招收新生。

新北市公托中心總數突破百家，今天在板橋埔墘公托中心舉辦聯合開幕典禮。記者江婉儀／攝影
新北市公托中心總數突破百家，今天在板橋埔墘公托中心舉辦聯合開幕典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，現在年輕人生活壓力大，不願意生養，設立公托才是國家幫忙養的第一步。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，現在年輕人生活壓力大，不願意生養，設立公托才是國家幫忙養的第一步。記者江婉儀／攝影

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