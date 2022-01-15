快訊

隔了2天到西堤用餐也染疫 陳時中：任何傳播皆可能

桃園公布最新17處確診者足跡 大江購物中心、台新銀行都入列

北市啟動春節疏運 年貨大街周邊停車費將調漲

中央社 / 台北15日電

春節將至，台北年貨大街今天登場，交通局預估會湧入採買人潮，將調高周邊停車費率至每小時新台幣40元到60元不等，市場、百貨商圈周邊加密公車班次，並調整易壅塞路段號誌。

春節連假將從1月29日一路放到2月6日，共計9天，台北市交通局發布新聞稿表示，為確保市區交通順暢，已規劃春節前、假期中及返鄉收假3階段交通管制疏導措施。

交通局指出，春節前市場、大賣場及百貨商圈將出現趕辦年貨人潮，將調整易壅塞路段號誌，並函知警察局加強疏導，且為抑制私人運具、鼓勵搭乘大眾運輸，將加密台北年貨大街周邊公車班次，並從1月17日到31日調高停車場及停車格費率至每小時新台幣40元到60元不等。

交通局表示，1月31日到2月5日春節期間，將調整觀光景點、廟宇、百貨周邊等41處號誌，取消調撥車道措施，加強公車疏運與Youbike車輛調度，市區公車依假日班次行駛，假日停駛路線在1月31日及2月1日停駛，其餘依一般日至少1/2班次行駛。

此外，除了原週日收費的路邊停車格外，其餘停車格暫停收費，路外停車場則維持原費率，並落實停車場滿場機制，一律驅離占用道路的排隊車輛。

交通局表示，在1月27日到31日及2月5日到6日的返鄉收假階段，將視人潮加密公車和捷運班次，調整交流道、台鐵、高鐵及機場周邊號誌，監控交流道、聯外橋梁市區回堵和因應狀況，並啟動台北轉運站站外下客機制，減少大客車集中進出，同時加強各車站外計程車牌班區秩序。

交通局呼籲，春節前市區交通負荷大、敏感度高，尤其遇雨更會影響車流順暢，請民眾多使用大眾運輸、騎乘自行車或步行，須自行駕駛應提早出門，依循員警或義交疏導交通指引。

春節 公車 年貨大街

延伸閱讀

本土疫情快速變化 小琉球、墾丁春節取消訂房2成

參加北市高中聯合會600人餐會？黃珊珊：不用過度緊張

北市疫苗打完需7周 柯文哲問中央：過年期間要不要打

疫情防人潮群聚 金門縣宣布5所春節活動全改靜態布置

相關新聞

疫情來襲民眾多線上購物 迪化街、南門市場人潮銳減

台北年貨大街今揭幕，但眼看疫情逐漸回溫，周遭的商圈憂心生意受影響。迪化商圈商家表示，過往年貨大街假日人潮擁擠，如今生意差...

新北公托中心突破百家 侯友宜：國家幫忙養第一步

新北市公托中心總數突破百家，今天在板橋埔墘公托中心舉辦聯合開幕典禮。新手爸媽都想抽到公托照顧幼兒，但名額難搶。社會局表示...

獨／「天空之城」嚇壞人！ 危險違建懸掛半空

日前民眾在臉書「爆料公社」上傳違建照片，圖中可見新北市三重區一處住宅大樓，旁邊竟然懸空突出一塊鐵皮違建，下方僅靠單薄鐵柱...

北市曼哈頓起點 市議會舊址開發案動土

台北市議會舊址設定地上權開發案，昨天舉行開工動土典禮，北市府在2017年與金毓泰公司簽約，預計可引入民間投資約136億餘...

車站美食通／北投玩累了 特色美食補體力

台北市北投區是溫泉重鎮，當地就有2個捷運站，附近還有北投市場，在地美食雲集，例如咬下去會爆漿的「老家餡餅」、口感超嫩的炸...

新北議員籲 捷運加裝抗病毒噴霧

新冠肺炎疫情連日來不斷傳出本土案例，新北市長侯友宜昨天前往捷運環狀線大坪林站視察，了解旅客密切接觸的車廂、驗票閘門的防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。