獨／「天空之城」嚇壞人！ 危險違建懸掛半空

日前民眾在臉書「爆料公社」上傳違建照片，圖中可見新北市三重區一處住宅大樓，旁邊竟然懸空突出一塊鐵皮違建，下方僅靠單薄鐵柱支撐，令民眾擔憂隨時有掉落風險。新北市拆除大隊對此表示，該案於本月6日已接獲民眾檢舉，由於懸掛有立即性危險列入「天空之城」專案處理，已要求民眾自行移除。

新北市拆除大隊執行的「天空之城」專案，針對懸空外推違建、外牆增設附掛式樓梯、以懸空違建作為通道連2棟合法建築、材質破損構造簡陋的外推違建等為主，有崩塌、造成立即性危險需要加速執行違建則列入「天空之城」專案。拆除大隊統計截至去年底已拆除149件。

日前臉書「爆料公社」三重區住宅違建照片，面積約3坪，懸掛在大樓主體建築外，下方僅靠鐵條支撐，民眾表示「萬一地震塌下來，1、2樓要怎麼辦？」拆除大隊回覆，該案本月6日接獲民眾陳情後即派員前往現場查看，為既存違建，列入「天空之城」專案要求屋主立即自行拆除，若未移除將由拆除大隊強制拆除，並要求所有人給付拆除費用。

去年淡水中山北路一處違建，民眾於住家後方，以鐵板、木材拚湊4層高違建，並占用公有地，隨時有崩塌危險。板橋南雅東路民眾於合法建物2至3樓外側，以金屬、鐵皮及木材等材質拼湊，懸掛外推違建作為樓層上下樓梯，同樣隨時有掉落疑慮，兩處違建都被拆除大隊列入「天空之城」專案，隨即於同年拆除完畢。