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新北中和多處道路破損 民眾通報路不平疑遭虛應

中央社 / 新北14日電

新北市民通報道路破損龜裂需修補，避免交通危險；市府回函稱「以方正方式修補路面」，結果根本沒有動工，被質疑欺騙虛應。工務局說，中和區公所應確實施工後，檢附照片回覆。

新北市民黃先生今天向中央社記者反映，市府開放網路「路平報馬仔」系統，供民眾通報破損道路，及時修補避免發生車禍。他發現中和區莒光路自強國中、自強國小附近道路，多處凹凸、坑洞、龜裂，影響汽機車安全。

另有王小姐說，每天往來中和區莒光路，10多年來經常破損，不是破損就是大雨過後凹陷、坑洞，甚至整條路龜裂，開車、騎車常要避開坑洞，以免滑倒。

黃先生說，7日透過網路向市府工務局養工處通報，並上傳拍攝的照片。翌日，中和區公所回覆：「本所維修廠商已於該址以方正方式修補路面。 」但他說，到場發現竟然完全沒有修補，覺得「新北市政府騙很大，哪來的方正修補」。

至今一個星期，記者13日連續多次到現場觀察，確實多處破損不堪，沒有修補的跡象。養工處道路養護科人員受訪表示，接獲通報後，會轉由道路管轄機關負責維修，並將修復完畢照片，回覆給通報市民，不應有欺騙現象。

中和區公所工務課人員接受中央社記者電訪表示，通報案都會發交維護廠商前往修補，「應該是廠商並未確實施工與虛偽回報」，區公所會儘速瞭解。

中和區長賴俊達今晚表示，將會親自前往瞭解，是否營建署或市府水利局施作員山地區污水下水道工程回填道路不實導致，並儘速處理道路破損的安全疑慮。

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