北市攜手高中職 「南青陣」逗陣挺青少年

臺北市教育局透過臺北市私立南華高中辦理「The Hub_南青陣(南區青少年領袖陣營)」服務據點，藉由南華高中彈性多元學制以及因材施教的課程，陪伴15到18歲未升學、未就業的徬徨青少年摸索出路重新出發。台北市長柯文哲視導南青陣時表示市府將積極、重視關懷弱勢彈性學制與創意適性教學的學校及團體，輔以協助透過產官學輔的媒合與跨界合作，將更積極地促成更多銜接職場的機制，預定今年2月將於開平餐飲學校設立新的關懷服務據點—職人町，藉由餐飲證照輔導與實作課程，培養進入職場的能力，協助更多青少年。

對於未升學未就業的迷途少年，「教育」與「陪伴」同樣重要，除了愛與榜樣，更需要耐心陪伴，暫時迷途的孩子，如何重燃學習的熱情、生命的活力、發現自己的長處，目前南青陣對於前途茫茫的孩子，透過理解、引導、發掘，幫助他們找到自我價值進而就學、就業、就醫，一步一步陪伴輔導他們從失能到自立，從自立到供應，唯有透過開放、接納、自由、彈性的學習環境，搭起與這群孩子溝通的頻率，透過理解信任後進而輔導引導，讓孩子重拾信心找到自我價值。

方案課程融合多元、多面、客製化導向，包含自我認識、藝術治療的心靈工作坊；職涯探索與實作；實際至各產業參訪認識職場；透過社會服務習得看見需要與懂得付出。

專案導師張維欣分享，有一次帶學生們一起陪伴失智老人至賣場採買，限額200元，一位學生請求說道：「老奶奶採買超過額度，多的部份由我自行掏腰包支付，因為我自己的爺爺奶奶已經不在也沒有機會孝順了，這次就讓我有機會可以為這位老奶奶付出！」這些有故事的孩子們，可以感動人，也可以再次展翅翱翔。