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淡水也能種熱帶水果 農友克服技術、困難

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區青農鄭鵬舉種植熱帶水果，用大量的LED燈提供充足的日照，克服了北部地區日照不足的問題，成效是相當不錯。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區青農鄭鵬舉種植熱帶水果，用大量的LED燈提供充足的日照，克服了北部地區日照不足的問題，成效是相當不錯。 圖／紅樹林有線電視提供

台灣北部的淡水區也能種植熱帶水果，淡水區的頂田寮有機農場的青農鄭鵬舉，就將困難的理想給實現了，他在試種木鱉果及百香果兩種熱帶水果，用大量的LED燈提供充足的日照，克服了北部地區日照不足的問題，成效是相當不錯。

新北市淡水區頂田寮有機農場，過去種植有機蔬菜，提供多元管道，從自產銷售，經營多年農場主人鄭班長，就是希望帶動北部地區的小農，一起來加入有機種植的行列，並且發展熱帶水果經濟作物。

農場主人鄭鵬舉表示，由於在北部種植作物，往往受到產量，氣候影響，無法像中南部壓低成本，因此目前正試種兩種高經濟價植的作物，希望可以提高農友的收入。

農友鄭鵬舉表示，過去種植熱帶水果，只要到了入冬之後，作物就不再生長，但在與燈具廠商提供農作LED專用燈具之後，發現作物持續成長，效果相當不錯，而且也非常省電，也希望可以帶動許多農友一起來加入，並且他也會無私的教授大家種植技巧與方式，希望讓北部的小農也有經濟作物的收成，讓更多人來發現更友善的農作。

淡水

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