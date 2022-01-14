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汐止抽水站電纜線被偷 重拉線加裝監視器

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹爭取北峰抽水站改善，現在重拉線路也加裝了監視器防偷，讓防汛期來確保抽水機具能正常運作。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹爭取北峰抽水站改善，現在重拉線路也加裝了監視器防偷，讓防汛期來確保抽水機具能正常運作。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區中興路的北峰抽水站改建，設備也汰舊換新，只是去年抽水站的電纜線一大節都被偷，造成馬達等設備動不了，所以，新北市議員白珮茹也協助爭取改善，現在重拉線路也加裝了監視器防偷，讓防汛期來確保抽水機具能正常運作。

新北市議員白珮茹表示，北峰抽水站主要的機具都在中山高橋下，但是這地方很暗，在去年汛期來的時候發現整個電線都被偷走了，造成整個設施無法啟動，所以，當時公所用了緊急的抽水機待命，那這幾天陸續完成了週邊的設施，包括已經立了兩根電線桿，電也請好了，裝了監視器也增加了照明。

北峰里長陳南海說，康寧街351巷的抽水站，牽涉到北峰里、金龍里及北山里三個里社區全部的水都排到這裡，但是去年剛好雨季是，小偷將整段電線都剪光抽走，很感謝這段期間議員白珮茹爭取經費六、七十萬重拉電線，也裝了路燈跟監視器，現在這段比較明亮，希望小偷不要再上門，以後也會常來巡。

白珮茹強調，另外，週邊重要的設施也會加裝鎖頭鎖起來，因為，這個地方的抽水機具攸關整個社后高速公路兩邊的排水系統，希望能把設施維護好，以免因為管理問題，造成整個排水不順暢的情況發生，也有請轄區社后派出所加強巡查，裝了監視器整個管理上安全上就加分了許多，也希望抽水設備在緊急的時候能夠派上用場，適時發揮它的功用。

監視器 汐止

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