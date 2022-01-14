汐止伯爵聯外道路況差 先搶修後續重鋪

汐止伯爵社區居住人口好幾千人，不過，社區到八連路的聯外道路，整個路況很糟，坑洞不平，尤其下雨天騎機車很危險，也有人摔倒，所以，今(14)日新北市議員張錦豪會勘，要求在過年前先搶修，後續再重鋪，讓民眾進出比較安全。

湖興里長郭書成說，這條聯外道路真的超級爛，在這邊開車真的很像越野車，路面很多陷下去的地方，另外，騎車也危險，尤其是下雨，因為坑洞真的蠻大的，很容易會有人在這裡跌倒，所以，今天請議員協助，將社區往八連路的聯外道路趕快修起來。

新北市議員張錦豪表示，在伯爵街56巷往八連的聯外道路，平時不少汽機車，也有新巴士在走，但是路面很多坑洞龜裂破損，整個路面不平，會請公所先做搶修，至於整條路重鋪，因為，目前針對聯外道路單側是不是要畫線或是做人行道的規劃，因為民眾有不同的聲音，將會再研議，等到確定後，再將整修路刨除重鋪。

另外，當天也針對伯爵街47巷的路面不平現場會勘，社區主委許崇修說，之前張錦豪議員有針對社區路燈及側溝更新，目前只剩下道路比較困擾，因為路面年久失修，最近有又幾個長輩跌倒，感謝議員今天來會勘，協助改善。

張錦豪指出，伯爵街47巷側溝及照明都已經改善完成，但是路面還有待改善，很多坑坑洞洞不斷出現，今天會勘爭取到公所會將這一段排入今年的期程，刨除重鋪，讓民眾進出有更平坦的通行空間。