快訊

再傳印尼漁工疑染疫入澎湖 澎縣追蹤29名接觸者

性侵醜聞追殺的王冠：英國女王「永遠放逐」安德魯王子

汐止伯爵聯外道路況差 先搶修後續重鋪

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止伯爵社區到八連路的路況很糟，新北市議員張錦豪會勘，要求在過年前先搶修，後續再重鋪，讓民眾進出比較安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止伯爵社區到八連路的路況很糟，新北市議員張錦豪會勘，要求在過年前先搶修，後續再重鋪，讓民眾進出比較安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止伯爵社區居住人口好幾千人，不過，社區到八連路的聯外道路，整個路況很糟，坑洞不平，尤其下雨天騎機車很危險，也有人摔倒，所以，今(14)日新北市議員張錦豪會勘，要求在過年前先搶修，後續再重鋪，讓民眾進出比較安全。

湖興里長郭書成說，這條聯外道路真的超級爛，在這邊開車真的很像越野車，路面很多陷下去的地方，另外，騎車也危險，尤其是下雨，因為坑洞真的蠻大的，很容易會有人在這裡跌倒，所以，今天請議員協助，將社區往八連路的聯外道路趕快修起來。

新北市議員張錦豪表示，在伯爵街56巷往八連的聯外道路，平時不少汽機車，也有新巴士在走，但是路面很多坑洞龜裂破損，整個路面不平，會請公所先做搶修，至於整條路重鋪，因為，目前針對聯外道路單側是不是要畫線或是做人行道的規劃，因為民眾有不同的聲音，將會再研議，等到確定後，再將整修路刨除重鋪。

另外，當天也針對伯爵街47巷的路面不平現場會勘，社區主委許崇修說，之前張錦豪議員有針對社區路燈及側溝更新，目前只剩下道路比較困擾，因為路面年久失修，最近有又幾個長輩跌倒，感謝議員今天來會勘，協助改善。

張錦豪指出，伯爵街47巷側溝及照明都已經改善完成，但是路面還有待改善，很多坑坑洞洞不斷出現，今天會勘爭取到公所會將這一段排入今年的期程，刨除重鋪，讓民眾進出有更平坦的通行空間。

汐止 人行道

延伸閱讀

新北汐金萬 藍綠4名議員拚連任 第三勢力新人爭出頭

汐止林森市場橋下漏水嚴重 過年後修繕

汐止烘內實物銀行助弱勢 市議員媒合捐米捲

基隆河增自行車道近完工 汐止民眾盼綠化

相關新聞

原計畫三月訪美 柯文哲：疫情這樣就算了

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，媒體問及柯3月出訪美國。柯文哲說，3月訪美這件事，疫情這樣就算了，出去回來還要關14天...

移動十公尺 淡水「台日友好紀念碑」獲保留

有感於日本311大地震，台灣對日本的幫助，日本留學生團體在淡水老街廣場設置「謝謝臺灣 日臺心之絆」紀念碑，因鄰近youbike租接站及行人動線道路上，差一點遭到移除，後來往一旁移動十公尺，才保住這友誼的象徵。

淡水也能種熱帶水果 農友克服技術、困難

台灣北部的淡水區也能種植熱帶水果，淡水區的頂田寮有機農場的青農鄭鵬舉，就將困難的理想給實現了，他在試種木鱉果及百香果兩種熱帶水果，用大量的LED燈提供充足的日照，克服了北部地區日照不足的問題，成效是相當不錯。

影／賴清德偏鄉與阿嬤圍爐發紅包 志工大喊：總統好

副總統賴清德關懷偏鄉長者，今天與弘道老人福利基金會志工到新北市平溪偏鄉，探視88歲獨居賴阿嬤拜早年，致贈保暖圍巾，製作料...

立委質疑永盛公園不宜幼童玩耍 三重公所：檢驗合格

「這種公園要小孩怎麼玩？」新北市三重永盛公園昨天正式啟用，但立委王婉諭質疑，開幕式不僅沒有孩子玩耍，且遊戲場的設備都鎖死...

市議會舊址動土 柯文哲：未來台北西區看起來像曼哈頓

台北市議會舊址設定地上權開發案，上午舉行開工動土典禮，台北市政府在106年10月與金毓泰股份有限公司簽約，以設定地上權方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。