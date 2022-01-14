移動十公尺 淡水「台日友好紀念碑」獲保留

有感於日本311大地震，台灣對日本的幫助，日本留學生團體在淡水老街廣場設置「謝謝臺灣 日臺心之絆」紀念碑，因鄰近youbike租接站及行人動線道路上，差一點遭到移除，後來往一旁移動十公尺，才保住這友誼的象徵。

淡水區長巫宗仁表示，過去每年，3月，「謝謝臺灣活動實行委員會」都會在台灣舉辦感恩活動，也希望藉由這個活動，讓大家知道並且了解台日友好的關係。東日本大震災為日本史上最嚴重的災情，日本遭受巨大破壞與衝擊，臺灣對日本的援助高居世界第一，展現了巨大的友誼力量，希望透過臺日民間各種交流活動，持續深化兩國的友好的情誼。

由於這塊用地是屬於台北捷運公司，在經過淡水區公所，以及協助的台北旭日扶輪社及淡海扶輪社的溝通之下，將這紀念碑進行遷移，往一旁移動十公尺，如此一來將可解決動線問題，又能夠讓台日友好的象徵，永留於此。