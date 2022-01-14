平溪老人會千歲宴 上百長者歡喜慶生

平溪老人會今(14)日所舉辦慶生活動，也邀請到講師，到場和長者探討健康，長者們也趁機會互相交流，聯絡感情。這些老人會長輩，平均年齡65歲，有的甚至是百歲人瑞，因此這場慶生宴會，也堪稱是千歲宴。

平溪老人會目前會員人數達兩百多位，是平溪區內頗具規模的團體，今(14)日適逢歲末年終，老人會幹部也貼心舉辦慶生宴會，邀請百位會員一同享用辦桌，這些會員歲數加起來上千歲，也讓這慶生活動堪比千歲宴。

市議員林裔綺、平溪區長曾繁盛都到場共襄盛舉，林裔綺就說，平溪老人會會館也在這幾年逐步分階段改善，要讓老年人口居高不下的平溪，讓長者有更完善的地方可以娛樂，動健康。

平溪區長曾繁盛說，平溪老人會對於長者真的是很貼心，將來他們也會陸續協助舉辦類似活動，讓老人家活得更開心，更健康。