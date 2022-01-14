快訊

再傳印尼漁工疑染疫入澎湖 澎縣追蹤29名接觸者

性侵醜聞追殺的王冠：英國女王「永遠放逐」安德魯王子

平溪老人會千歲宴 上百長者歡喜慶生

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
平溪老人會舉辦慶生活動，長輩平均年齡65歲，有的甚至是百歲人瑞，因此這場慶生宴會，也堪稱是千歲宴。 圖／觀天下有線電視提供
平溪老人會舉辦慶生活動，長輩平均年齡65歲，有的甚至是百歲人瑞，因此這場慶生宴會，也堪稱是千歲宴。 圖／觀天下有線電視提供

平溪老人會今(14)日所舉辦慶生活動，也邀請到講師，到場和長者探討健康，長者們也趁機會互相交流，聯絡感情。這些老人會長輩，平均年齡65歲，有的甚至是百歲人瑞，因此這場慶生宴會，也堪稱是千歲宴。

平溪老人會目前會員人數達兩百多位，是平溪區內頗具規模的團體，今(14)日適逢歲末年終，老人會幹部也貼心舉辦慶生宴會，邀請百位會員一同享用辦桌，這些會員歲數加起來上千歲，也讓這慶生活動堪比千歲宴。

市議員林裔綺、平溪區長曾繁盛都到場共襄盛舉，林裔綺就說，平溪老人會會館也在這幾年逐步分階段改善，要讓老年人口居高不下的平溪，讓長者有更完善的地方可以娛樂，動健康。

平溪區長曾繁盛說，平溪老人會對於長者真的是很貼心，將來他們也會陸續協助舉辦類似活動，讓老人家活得更開心，更健康。

平溪 老年人口

延伸閱讀

貢寮舊公所將拆除 規劃消防、派出所使用

新北市議員選戰擂戰鼓 瑞平雙貢蕭敬嚴單挑林裔綺

瑞芳爪峰里共餐尾牙 感謝地方人士長期贊助

「想見你」入戲太深 柯佳嬿慶生不想老公竟想許光漢

相關新聞

原計畫三月訪美 柯文哲：疫情這樣就算了

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，媒體問及柯3月出訪美國。柯文哲說，3月訪美這件事，疫情這樣就算了，出去回來還要關14天...

移動十公尺 淡水「台日友好紀念碑」獲保留

有感於日本311大地震，台灣對日本的幫助，日本留學生團體在淡水老街廣場設置「謝謝臺灣 日臺心之絆」紀念碑，因鄰近youbike租接站及行人動線道路上，差一點遭到移除，後來往一旁移動十公尺，才保住這友誼的象徵。

淡水也能種熱帶水果 農友克服技術、困難

台灣北部的淡水區也能種植熱帶水果，淡水區的頂田寮有機農場的青農鄭鵬舉，就將困難的理想給實現了，他在試種木鱉果及百香果兩種熱帶水果，用大量的LED燈提供充足的日照，克服了北部地區日照不足的問題，成效是相當不錯。

影／賴清德偏鄉與阿嬤圍爐發紅包 志工大喊：總統好

副總統賴清德關懷偏鄉長者，今天與弘道老人福利基金會志工到新北市平溪偏鄉，探視88歲獨居賴阿嬤拜早年，致贈保暖圍巾，製作料...

立委質疑永盛公園不宜幼童玩耍 三重公所：檢驗合格

「這種公園要小孩怎麼玩？」新北市三重永盛公園昨天正式啟用，但立委王婉諭質疑，開幕式不僅沒有孩子玩耍，且遊戲場的設備都鎖死...

市議會舊址動土 柯文哲：未來台北西區看起來像曼哈頓

台北市議會舊址設定地上權開發案，上午舉行開工動土典禮，台北市政府在106年10月與金毓泰股份有限公司簽約，以設定地上權方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。