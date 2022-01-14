快訊

桃園疫情升溫 泳池SPA停開、SBL跟T1改打閉門賽

中選會通過 年底九合一選舉11月26日投票

台北市議員選舉 國民黨初步提名規劃過半

中央社 / 台北14日電

九合一選舉年底登場，針對市議員席次，各黨初步規劃出爐，國民黨台北市黨部預計提名33席、民進黨26席、台灣民眾黨8席、新黨6席，最終由各黨黨中央拍板決定。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體電話訪問表示，針對年底北市議員席次，初步規劃共33席，提名採保守策略，盼與泛藍友軍共同合作，最終席次由黨中央決定。

國民黨台北市黨部初步規劃市議員席次，第1選區4席、第2選區5席、第3選區6席、第4選區4席、第5選區4席、第6選區8席，平地及山地原住民各1席。

民進黨台北市黨部主委吳怡農接受媒體電話訪問時說，市議員席次規劃已提交給黨中央，後續由黨中央對外公布。

據黨內人士透露，民進黨台北市議員初步規劃建議提名26席。

台灣民眾黨台北市黨部主委林國成說，北市各選區原則有1席，但第1選區、第6選區考慮增加1席，初步規劃共8席，最後席次由黨中央決定。

新黨秘書長、台北市議會黨團召集人潘懷宗指出，除平地及山地原住民選區外，初步規劃其他選區各有1席，因黨主席改選未出爐，待人選確定後，才能確定最終席次。

依中央選舉委員會網站資料，台北市共8選區，包含第1選區（士林、北投）、第2選區（南港、內湖）、第3選區（松山、信義）、第4選區（中山、大同）、第5選區（中正、萬華）、第6選區（大安、文山）、第7選區（平地原住民）、第8選區（山地原住民）。北市議員共63席。

北市 台灣民眾黨

延伸閱讀

「九合一」兵家必爭 北市藍、綠、白議員提名席次成形

鄰居狼犬咬傷國民黨前副秘書長 倒地濺血全身20處傷口

進攻元宇宙 國民黨將蔣中正總裁指揮刀NFT化線上展覽

林姿妙無保請回 國民黨：為選舉政治迫害

相關新聞

市議會舊址動土 柯文哲：未來台北西區看起來像曼哈頓

台北市議會舊址設定地上權開發案，上午舉行開工動土典禮，台北市政府在106年10月與金毓泰股份有限公司簽約，以設定地上權方...

影／賴清德偏鄉與阿嬤圍爐發紅包 志工大喊：總統好

副總統賴清德關懷偏鄉長者，今天與弘道老人福利基金會志工到新北市平溪偏鄉，探視88歲獨居賴阿嬤拜早年，致贈保暖圍巾，製作料...

立委質疑永盛公園不宜幼童玩耍 三重公所：檢驗合格

「這種公園要小孩怎麼玩？」新北市三重永盛公園昨天正式啟用，但立委王婉諭質疑，開幕式不僅沒有孩子玩耍，且遊戲場的設備都鎖死...

採保守戰略 國民黨北市議員提名33席

公投、罷昶投票落幕後，國民黨開始備戰年底九合一選舉，針對台北市議員選舉的覓才與提名作業，規畫採「保守提名」策略，與上次選...

年節掃除化糞池清潔不能忘 依法每年至少清潔1次

春節將至，民眾通常會趁連續假期前做居家大掃除。台北市環保局提醒民眾，要記得清洗自家化糞池及水塔蓄水池，避免異味及蚊蟲滋擾...

科技公司連11年資助弱勢家庭 受助者回饋謝卡逾萬張

位在新北中和的微星科技公司（MSI），平均每年捐贈新北市超過1000萬元，從電腦、白米、學生獎助學金等，無所不包。連續1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。