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新北金山區公所媒合各界寒冬送暖 募116萬元173戶受惠

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
新北金山區公所媒合各界寒冬送暖，募116萬元173戶受惠。圖／金山區公所提供
新北金山區公所媒合各界寒冬送暖，募116萬元173戶受惠。圖／金山區公所提供

新北市金山區公所今天舉辦「寒冬金山送暖」活動，現場發送民生物資及金山區公所虎年限定「福虎生風」年節紅包，陪伴弱勢家戶歡喜迎新年。今年再度邀請伊甸視障樂團及2020年傑出身障人士金山區代表許逸聖，透過音樂分享生命、關懷弱勢。

金山區長廖武輝指出，感謝所有參與活動的單位及個人共襄盛舉，現場每一家戶皆會領取現金5000元以上紅包、禮券900元及白米、食用油、保暖衣等生活用品物資。今年共募得高達116萬餘元，共有173戶受惠，因為有各界注入的暖流，才能讓所有受惠的弱勢家戶度過寒冬平安過好年。雖然送暖家戶有限，但盼能發揮拋磚引玉之效果，獲得更多民間迴響。

受惠者林小姐說，非常感謝金山區公所及各界善心人士，每年於農曆年前辦理寒冬送暖的溫馨活動，讓她們能夠趁著年節前夕準備較豐富的年貨。

金山區公所說，公所每年皆於農曆過年前夕，媒合各宗教團體、社福團體及善心人士的愛心物資和善款，期望讓弱勢家戶都能夠感受到社會關懷的暖意，並從中獲得面對生活挑戰的助力與勇氣。為感謝各機關團體的熱心捐助，準備「金山區公所-金山好物集-青春山海線」聯名禮盒，感謝各界熱心參與。

新北金山區公所媒合各界寒冬送暖，募116萬元173戶受惠。圖／金山區公所提供
新北金山區公所媒合各界寒冬送暖，募116萬元173戶受惠。圖／金山區公所提供
新北金山區公所媒合各界寒冬送暖，募116萬元173戶受惠。圖／金山區公所提供
新北金山區公所媒合各界寒冬送暖，募116萬元173戶受惠。圖／金山區公所提供
新北金山區公所媒合各界寒冬送暖，募116萬元173戶受惠。圖／金山區公所提供
新北金山區公所媒合各界寒冬送暖，募116萬元173戶受惠。圖／金山區公所提供

金山 紅包

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