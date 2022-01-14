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北市議會舊址地上權案動土 將設台北城市博物館

中央社 / 台北14日電

位於北市忠孝西路與中山南路口的台北市議會舊址地上權案今天動土，台北市長柯文哲指出，這裡曾是科舉考試考棚，具有歷史意義，將設置台北城市博物館，展示台北的過去與未來。

柯文哲今天出席北市議會舊址AE區設定地上權案開工動土典禮致詞表示，從他上任至今，台北市完成招商簽約的民間參與投資案件，金額已經達到新台幣2204億元，且過程都很平順，沒有引起紛爭。

柯文哲說，今天開工的市議會舊址具有歷史意義，這裡在清朝是考棚，也就是科舉考試的地方，後來曾變成台北市議會及市警局中正第一分局，然後就閒置相當長的時間。

柯文哲表示，市府後來採設定地上權的方式，在民國106年10月與金毓泰股份有限公司簽約，處理完建照申請、老樹移植等雜事後，終於在今天開工。

柯文哲指出，開發案完工後，有40%的樓地板面積會作為文化觀光設施，其中一半將做成台北城市博物館，把台北的歷史及未來放在裡面，包含台北城願景、舊市議會文物展示、考棚行署紀念碑等，保存台北人的共同記憶。

柯文哲表示，這裡是西區門戶計畫的起點，一直到環河南、北路將會有幾個大建設，包含今年會開工的雙子星大樓、台北郵局BOT（民間興建營運後轉移模式）案、西寧國宅改建及台北車站特定專用區E1、E2招商，大概5到6年後，整個西區會完全改觀，變成像美國曼哈頓一樣，到處都是高樓大廈。

柯文哲說，西區門戶計畫完成後，將實現舊城復興、軸線翻轉的目標，而今天就是西區門戶計畫的重要里程碑。

台北市政府新聞資料表示，此案預計可引入民間投資金額約136億餘元，A棟規劃為地上20層、地下6層的5A級商辦空間；E棟有地上17層、地下6層，其中2800坪作為台北城市博物館使用，高樓層則打造多功能會議廳。

台北市議會舊址設定地上權案從前台北市長郝龍斌任內開始歷經5度流標，一直到柯文哲任內將權利金底價從60億元降為28.68億元才順利標脫。

北市 柯文哲 地上權

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