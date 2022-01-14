影／賴清德偏鄉與阿嬤圍爐發紅包 志工大喊：總統好

副總統賴清德關懷偏鄉長者，今天與弘道老人福利基金會志工到新北市平溪偏鄉，探視88歲獨居賴阿嬤拜早年，致贈保暖圍巾，製作料理阿嬤愛吃且容易入口的餛飩陪伴圍爐，賴清德還提早放發「福運旺來」蔡英文、賴清德紅包。現場民眾卻在他到達及離開時都大喊「總統好」。

賴阿嬤因年邁駝背加上身體老化，已無法獨自步行下山，移居外縣市為工作家庭打拚的子女，曾經接媽媽一起住，但賴阿嬤住不慣都市生活與心繫老家，因而獨居在早年由公公親手搭建的百年石屋中。除了佳節、過年兒孫們會回來探視聚餐外，兒子每周亦會返家關心、添購日常生活用品與餐食。弘道平溪志工每周探視陪伴，以及平溪區公所與里長的關懷訪視，居家服務提供家務整理、陪同就醫與陪同外出服務等，讓賴阿嬤獨居不孤單。

賴清德今天中午在弘道董事長王乃弘陪同下，於寒流中徒步過溪流小橋、登石階上山，向賴阿嬤拜早年並送上保暖圍巾與營養品外，更陪伴圍爐，賴阿嬤因牙口退化只能吃軟爛食物，因此在地提供據點共餐的紫東社區發展協會，特別烹煮了蔬菜蒸蛋、紅燒豆腐、吻仔魚粥、熟透東坡肉以及養身雞湯等年菜，當成圍爐年夜飯。

賴阿嬤說，平常除了喝牛奶，吃麵線、蒸蛋、肉鬆等等容易吃的食物外，小顆、皮薄、包著絞肉的好入口餛飩，是他平常補充營養的最愛，副清德捲起袖子親自包餛飩幫阿嬤加菜。

賴清德說，過年吃餛飩有打破混沌，迎接新年新氣象的寓意外，「餛飩」與「渾囤」的諧音相同，象徵糧食滿囤，所以也藉此祝福賴阿嬤與全國長者們都能吃飽、吃營養、獲得更好的照顧，一起迎接幸福滿滿的虎年。