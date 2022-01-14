立委質疑永盛公園不宜幼童玩耍 三重公所：檢驗合格

「這種公園要小孩怎麼玩？」新北市三重永盛公園昨天正式啟用，但立委王婉諭質疑，開幕式不僅沒有孩子玩耍，且遊戲場的設備都鎖死在地上，認為公所不要搶戲搶過頭，甚至擠掉孩子的遊戲權，三重區長陳奇正表示，遊戲設施經過安全檢驗，結果都合格，對於王婉諭的貼文內容，陳奇正說尊重委員意見。

永盛公園地處三和國中捷運站附近，新建造遊具以浪漫愛情城堡為主題搭配愛心吊椅、彩色木馬等各種設施，使人如置身夢幻城堡及遊樂園，不僅適合小朋友，要結婚的新人可以到此來拍攝婚紗，也可來此照相打卡。

「三重區公所花400萬蓋的到底是小孩的共融遊戲場，還是大人的作秀場？」王婉諭臉書貼文指出，三重永盛公園明明是兒童遊戲場，但遊戲場裡的擺盪大鎖、鳥巢鞦韆，竟然都被鎖在地上，吊床還卡在欄杆中間，龍舟鞦韆一旁的立牌，甚至還直接寫明「供休憩使用，非遊樂設施」；實際帶小孩走訪當地的家長也提到，溜滑梯的斜度與坡度不足，小孩根本溜不下去。

王婉諭認為，永盛公園遊戲場去年才發生小孩受傷事件，兼具安全與孩子的使用體驗，才是遊戲場最基本也最重要的任務。請這些「大人」們認清楚，別把遊戲場當成做秀場、搶戲搶過頭，甚至排擠掉孩子的遊戲權，還是先把遊具做好比較重要。

陳奇正表示，遊戲場以愛情歡樂城堡為主題，打造大小朋友均能共融的遊戲場，設計過程中也有邀請議員、里長、特公盟及身障盟等NGO團體討論發揮創意，遊戲設施也經過檢驗合格安全上沒有問題，適合大小朋友來使用。