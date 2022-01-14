市議會舊址動土 柯文哲：未來台北西區看起來像曼哈頓

台北市議會舊址設定地上權開發案，上午舉行開工動土典禮，台北市政府在106年10月與金毓泰股份有限公司簽約，以設定地上權方式交由該公司開發興建營運，預計可引入民間投資金額約136億餘元。台北市長柯文哲致詞時指出，這裡未來是台北市的城市地標，加上雙子星、台北郵局BOT案，5、6年後以台北車站為中心的西區門戶計畫會完全改觀，看起來會像紐約的曼哈頓。

市議會舊址A、E區開工動土，從他上任到現在，BOT和設定地上權案件已經達到2200億，最重要的是都是很平順，沒有引起紛爭。這塊地有歷史意義，清朝時代是科舉考棚，地主捐給清朝政府，變成台北市議會和中正一分局，之後 有閒置相當長一段長時間，最後採設定地上權，在106年10月完成簽約。

柯文哲說，這裡是西區門戶計畫的起點，從這到環河北路，幾個大的建設除了舊市議會外，雙子星今年應該還是會 開工，剩下E1E2的招商案，台北郵局後面的BOT案，還有西寧國宅確定改建，可以想像5、6年後，以台北車站為中心的西區門戶計畫會完全改觀，看起來會像紐約的曼哈頓，都是高樓大廈。

柯文哲說，城市建設要花相當長的時間，從他上任第一天晚上拆忠孝西路公車專用道開始，到現在已經7年，到現在陸續還在建設，5、6年後才會全部完工，將來這棟大樓完工後，有40%樓地板面積用在文化觀光設施，另有20%做為台北市的城市博物館。

柯文哲說，台北市的城市博物館對台北市的文物保存很重要，要把台北市過去的歷史和未來放進去，還有舊市議會的歷史文物、台北城的未來願景。柯文哲說，西區門戶計畫完成後，「舊城復興、軸線翻轉」就大致可以完成。

市府指出，該地上權開發案，案基地正對面就是監察院，除了台北城市博物館的樓地板面積，兩棟合計權狀大約1萬6200坪，其中A棟預計單層面積620坪、打造5A級商辦空間，最具特色的是營造綠建築將在屋頂層種植大樹。