採保守戰略 國民黨北市議員提名33席

公投、罷昶投票落幕後，國民黨開始備戰年底九合一選舉，針對台北市議員選舉的覓才與提名作業，規畫採「保守提名」策略，與上次選舉相同，北市議會議員共62席，國民黨提名過半，將提名31席，外加山地、平地原住民各1席，共計33席市議員。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，一選區士林北投，現任3席，應有增加1席空間，因此提名4席；第二選區內湖南港，國民黨現任5席已經飽和，但老將陳義洲將交棒給新人張煥霖，選情相對較單純，仍提名5席。

這次參選爆炸的第三選區松山信義，現任5席，但仍採保守提名，認為有增加1席空間，提名6席；第四選區中山大同現任3席，也有再增加1席空間，提名4席。

第五選區中正萬華，原本國民黨有4席，但鍾小平2019年公開表態退出國民黨，市黨部主動為鍾完成「退黨」，但鍾小平去年申請重回國民黨，黨籍尚未恢復，國民黨這次中正萬華也只提4席。

至於第六選區大安文山，上次提名8席上7席，羅智強可能投入市長選戰，因羅智強上次首次參選出現「吸票效應」，市黨部評估大安文山仍有增加1席空間，維持提名8席。

國民黨相對保守的提名策略，部分選區出現新人激烈競爭局面。其中第三選區松山信義，提名只增加1席，但已經有4人表態參選，包含前國民黨青年團長兼中常委田方倫、丁守中2018年參選市長時的丁辦發言人詹為元、台北市青工總會長兼北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛，還有前北市議員王正德的姪子陳俞亦，新人形成4搶1。

傳統藍票倉大安文山，黃呂錦茹說，比較確定的是 若羅智強投入市長選戰轉換跑道，由辦公室主任楊植斗接棒，此外該區還有前下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩，也將參選此區議員。

士林北投至少有二人參選，分別是捲土重來的林杏兒以及國民黨文傳會副主委黃子哲兼國民黨發言人；中山大同選區，國民黨打算推出美女主播柳采葳及盧威；中正萬華林冠勳。至於黨內初選方式，黃呂錦茹說仍在研議，由黨中央決定。