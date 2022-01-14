年節掃除化糞池清潔不能忘 依法每年至少清潔1次

春節將至，民眾通常會趁連續假期前做居家大掃除。台北市環保局提醒民眾，要記得清洗自家化糞池及水塔蓄水池，避免異味及蚊蟲滋擾，延長設備使用壽命，維護用水安全，依法必須一年清理一次，否則將開罰1200元到6000元。

台北市目前汙水接管率超過8成，環保局指出，尚未接管公共汙水下水道的公寓大樓，地下室化糞池成為處理家戶生活汙水的必要設施，處理過程有汙泥沉澱，產生異味且孳生蚊蟲，並易由大樓樓梯管道入侵居家滋擾住戶。

環保局說，公寓大樓必須每年定期清理化糞池並加蓋密閉，除減少惡臭及病媒蚊孳生、避免阻塞外洩、延長設備使用壽命，亦可將化糞池處理效率從未清理的3%提升至51%，更維護居家環境衛生。

環保局表示，為減輕河川汙染源，提升居家環境品質，統計至今年尚未接管公共汙水下水道的機關、學校及6層樓以上公寓大樓共442處，列管對象每年應定期委託合格清除業者清理化糞池，並向業者索取「廢棄物清除許可機構清運建築物汙水處理設施（化糞池）清除紀錄表」，於清理作業完成後依規定向環保局申報。

環保局提醒，自家住戶是否接管公共汙水下水道，只要查看家中水費單收費項目欄，如未列出「污水下水道使用費」，即代表住家仍未接管，住戶要記得每年定期清理化糞池，可洽合格清除業者來辦理。

環保局說，依照「廢棄物清理法」，民眾每年至少必須清潔一次化糞池並向環保局申報，若未辦理可裁罰1200元到6000元，為了鼓勵住戶接管或改設汙水坑，北市衛工處也有提供至少5萬2000元的補助。

環保局表示，住家公寓大樓頂樓的水塔蓄水池，內壁易有水垢、細菌或藻類孳生，水質易含有沉澱物與雜質，民眾不妨趁年終大掃除清洗水塔、蓄水池，讓全家過年使用乾淨的飲用水。