快訊

長榮另發獎金感謝海勤 李船長證實已入帳：心懷感激

直播／銀行群聚！再增6本土 指揮中心2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年節掃除化糞池清潔不能忘 依法每年至少清潔1次

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
公寓大樓必須每年定期清理化糞池並加蓋密閉，除減少惡臭及病媒蚊孳生、避免阻塞外洩、延長設備使用壽命，亦可將化糞池處理效率從未清理的3%提升至51%，更維護居家環境衛生。圖／北市環保局提供
公寓大樓必須每年定期清理化糞池並加蓋密閉，除減少惡臭及病媒蚊孳生、避免阻塞外洩、延長設備使用壽命，亦可將化糞池處理效率從未清理的3%提升至51%，更維護居家環境衛生。圖／北市環保局提供

春節將至，民眾通常會趁連續假期前做居家大掃除。台北市環保局提醒民眾，要記得清洗自家化糞池及水塔蓄水池，避免異味及蚊蟲滋擾，延長設備使用壽命，維護用水安全，依法必須一年清理一次，否則將開罰1200元到6000元。

台北市目前汙水接管率超過8成，環保局指出，尚未接管公共汙水下水道的公寓大樓，地下室化糞池成為處理家戶生活汙水的必要設施，處理過程有汙泥沉澱，產生異味且孳生蚊蟲，並易由大樓樓梯管道入侵居家滋擾住戶。

環保局說，公寓大樓必須每年定期清理化糞池並加蓋密閉，除減少惡臭及病媒蚊孳生、避免阻塞外洩、延長設備使用壽命，亦可將化糞池處理效率從未清理的3%提升至51%，更維護居家環境衛生。

環保局表示，為減輕河川汙染源，提升居家環境品質，統計至今年尚未接管公共汙水下水道的機關、學校及6層樓以上公寓大樓共442處，列管對象每年應定期委託合格清除業者清理化糞池，並向業者索取「廢棄物清除許可機構清運建築物汙水處理設施（化糞池）清除紀錄表」，於清理作業完成後依規定向環保局申報。

環保局提醒，自家住戶是否接管公共汙水下水道，只要查看家中水費單收費項目欄，如未列出「污水下水道使用費」，即代表住家仍未接管，住戶要記得每年定期清理化糞池，可洽合格清除業者來辦理。

環保局說，依照「廢棄物清理法」，民眾每年至少必須清潔一次化糞池並向環保局申報，若未辦理可裁罰1200元到6000元，為了鼓勵住戶接管或改設汙水坑，北市衛工處也有提供至少5萬2000元的補助。

環保局表示，住家公寓大樓頂樓的水塔蓄水池，內壁易有水垢、細菌或藻類孳生，水質易含有沉澱物與雜質，民眾不妨趁年終大掃除清洗水塔、蓄水池，讓全家過年使用乾淨的飲用水。

北市 廢棄物 污水

延伸閱讀

新北板橋公車及轉運站　25日起劃設為空氣品質維護區

高雄砂石車沿路狂瀉泥沙1.2公里　歷時4小時才清完

非法載運營建混合物摸黑到台南 不熟路況撞電桿

丟廢棄物摸黑迷路 車撞電線桿漏餡遭警送辦

相關新聞

檢疫者不滿沒網路擅離房 北市將罰至少10萬元

台北市日前有一名國外入境旅客入住防疫旅館後，因不滿房間沒網路便衝出房間咆哮，北市民政局表示，因這名旅客後來確診導致多人遭...

年節掃除化糞池清潔不能忘 依法每年至少清潔1次

春節將至，民眾通常會趁連續假期前做居家大掃除。台北市環保局提醒民眾，要記得清洗自家化糞池及水塔蓄水池，避免異味及蚊蟲滋擾...

市議會舊址動土 柯文哲：未來台北西區看起來像曼哈頓

台北市議會舊址設定地上權開發案，上午舉行開工動土典禮，台北市政府在106年10月與金毓泰股份有限公司簽約，以設定地上權方...

採保守戰略 國民黨北市議員提名33席

公投、罷昶投票落幕後，國民黨開始備戰年底九合一選舉，針對台北市議員選舉的覓才與提名作業，規畫採「保守提名」策略，與上次選...

科技公司連11年資助弱勢家庭 受助者回饋謝卡逾萬張

位在新北中和的微星科技公司（MSI），平均每年捐贈新北市超過1000萬元，從電腦、白米、學生獎助學金等，無所不包。連續1...

台南海佃路一段路平工程 將趕在除夕前完工

台南市在農曆過年前最後一標的路平專案為海佃路一段，目前已進場施作，工務局今表示，將趕在除夕前完工，盼讓民眾在走春時能有平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。