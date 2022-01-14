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科技公司連11年資助弱勢家庭 受助者回饋謝卡逾萬張

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
微星科技長年幫助弱勢孩子 ，孩子懂得感恩， 每年謝卡如雪片飛來。圖／新北市社會局提供
微星科技長年幫助弱勢孩子 ，孩子懂得感恩， 每年謝卡如雪片飛來。圖／新北市社會局提供

位在新北中和的微星科技公司（MSI），平均每年捐贈新北市超過1000萬元，從電腦、白米、學生獎助學金等，無所不包。連續11年對弱勢孩子的資助都不中斷，至今累計收到孩子的謝卡已超過1萬張，公司內部也鼓勵並支持同仁參加公益志工服務，不斷形成善的循環。

微星科技公司協理簡文哲表示，公司除了永續願景與使命外，特別著重在社會關懷層面，以「改變是當下開始，服務是默默行善，貢獻是積少成多，夢想是腳踏實地」為公益理念，因為微星科技的創業夥伴們，堅信科技不僅來自人性，更要改善人與人的距離；AI再怎麼厲害，無法取代人的愛心

社會局專委黃逢明表示，早在新北市實物銀行開辦時，微星科技就不斷的捐贈電腦，「只要弱勢孩子有需要，要幾台就有幾台！」往往孩子在接獲微星電腦時，都會喜出望外，主動寫張謝卡，託他轉給公司。

簡文哲在新北市好日子愛心大平台感恩會中分享，公司捐贈在課業學習上最需要的電腦，讓孩子更加有自信，也更加懂得感恩。有位孩子在謝卡中寫道：「感謝微星的叔叔，今天我受您幫助；將來我也要像您一樣去幫助別人！」簡文哲說，這正是漣漪效應，善的幼苗已在孩子的心田慢慢滋長。

社會局長張錦麗表示，微星科技歷來捐贈都相當的低調，在好日子愛心大平台成立後，光資助偏遠地區學校的營養午餐就高達70校，受益學生多達8千人；贊助弱勢學生課業輔導和小衛星計畫有40多校，溫馨助學圓夢基金也幫助80多位孩子，連在疫情期間，也不忘獨居長輩的防疫需求，結合坪林有機茶農捐贈防疫茶包。

微星科技長年幫助弱勢孩子 ，孩子懂得感恩， 每年謝卡如雪片飛來。圖／新北市社會局提供
微星科技長年幫助弱勢孩子 ，孩子懂得感恩， 每年謝卡如雪片飛來。圖／新北市社會局提供

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