台南海佃路一段路平工程 將趕在除夕前完工

台南市在農曆過年前最後一標的路平專案為海佃路一段，目前已進場施作，工務局今表示，將趕在除夕前完工，盼讓民眾在走春時能有平坦舒適又安全的行車環境。

工務局指出，海佃路一段的府安路至郡安路面改善工程施作長度為957公尺，去年11月進場施作，分隔島先打除復舊、人手孔也配合下地157座、遷移燈桿遷移等，預計本月18日到27日路面刨鋪，採夜間10時至凌晨6時施工，期間路段採單側封閉，另側雙向通車。

工務局表示，110年度路平專案計畫執行20件標案、37路段，共41.4公里進行道路改善工程，都已逐一完成，目前最後一標案海佃路一段的府安路至郡安路面改善工程，預計1月27日完工，今年將繼續努力編預算，爭取中央經費做路平。