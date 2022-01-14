新北汐金萬 藍綠4名議員拚連任 第三勢力新人爭出頭

新北市第11選區（汐止、金山、萬里）4席議員，國民黨、民進黨各擁半片江山。現任藍營白珮茹、廖先翔和綠營周雅玲、張錦豪今年爭取連任，社民黨將提名彭立信挑戰。「侯家軍」徐維遠傳加入戰局，2018「落選頭」時代力量黃智姍尚未表態，兩人動向也受關注。

國、民兩黨在汐金萬各有兩席議員，吸票能量互有消長。2010年國民黨得票數比民進黨多1878票，但2014年被民進黨超車，反輸3300票。2018年因時力黃智姍加入戰局，瓜分綠軍選票，藍營又有「禿子、漢子、燕子」拉抬氣勢，白和廖共獲6萬809票，比周和張得票數足足多出2萬1035票。就算加上黃智姍的1萬2024票，綠營仍落後藍營超過9000票。

市長、市議員同日選舉，「母雞帶小雞」效應向來是勝負關鍵之一。新北市長侯友宜2018在汐金萬拿下6萬1139票，與黨籍議員得票數相近。白、廖今年角逐連任，除靠不變的平日選民服務與問政表現，侯友宜超強母雞拉抬將更添助力。

民進黨由誰出征新北市長尚未明朗，張錦豪4年任期問政表現穩健，勤於地方走動服務獲肯定。關心動保議題、攻讀博士學位，對訴請選民支持連任大大加分。

周雅玲2002年當選台北縣議員並連任，接著選新北市議員三戰皆捷。檢方去年底起訴她涉嫌以人頭詐領助理費，堪稱從政來最大難關。她質疑檢方手法離譜，辦案品質令她匪夷所思，相信互動過的選民都知她為人，也會支持她。此事難免讓選戰產生波折，但她會無懼且昂首挺過。