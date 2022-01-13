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林口某幼兒園被指控不當管教 社會局調查中

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員蔡淑君被幼兒園指控施壓，才導致被取消準公共化的資格，蔡淑君說，社會局向她說明，幼兒園是本身不合格才被取消資格。圖／翻攝蔡淑君臉書
新北市議員蔡淑君被幼兒園指控施壓，才導致被取消準公共化的資格，蔡淑君說，社會局向她說明，幼兒園是本身不合格才被取消資格。圖／翻攝蔡淑君臉書

新北市林口區一間私立托嬰中心被多名家長及教師指控，認為園方不當管教幼兒，已向議員及社會局陳情，園方對此表示不便對外說明，社會局表示，將請園方到局說明狀況。

有家長指控，自己1歲多的女兒抓傷其他小朋友，托嬰中心當下卻是用柵欄隔離女兒多天；也有家長指控園方餵食不當，造成孩子身體不適。另外，也有離職教師向新北市議員蔡淑君陳情，學校會餵便當給小小孩吃。

園方受訪表示，相關證據資料都已經委由律師整理，其餘部分不便對外說明。

針對家長指控幼兒園管教不當，社會局表示，相關內容都在查證中，事發當時是去年11月，但家長投訴時間是12月底，已超過法定監視器保留時間一個月的期限，當時去稽查確實有保存一個月的影像資料，但已沒有當時影像，且托育中心對於家長指控也否認，已要求托育中心到局說明情況。

社會局說明，平時局處就會對幼兒園稽查，日前發現就發現幼兒園沒有主任，已發函限期改善，複查時仍沒有增加人力，所以才依照衛福部準公托要點，取消該幼兒園準公托資格，社會局已逐一致電所有家長，也有告知可協助家長轉其他公托，並保障兩個月資格。社會局也提醒要注意孩子的狀況，如果發現有照顧不妥等行為，都可隨時通報。

至於被幼兒園指控施壓，才導致被取消準公共化的資格，蔡淑君說，她去打電話去向社會局了解，社會局向她說明，幼兒園本身就要被取消準公托資格，是因為經過審核後資格不符合，加上幼兒園沒有主任一職，才會被社會局取消，根本不是因為她的關係。

幼兒園 托嬰

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