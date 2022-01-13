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新北65歲以上長者發通知單 1/17起接種疫苗

中央社 / 新北13日電

新北市府衛生局今天表示，新北3處COVID-19疫苗機動接種站14日將同步開打，隨到隨打、不必預約。65歲長者由各區公所今天發放通知單，17日至22日與24日至28日，分區分流接種。

新北市政府衛生局秘書高詩琪今天晚上接受中央社記者電訪表示，新北3大機動接種站開放接種莫德納疫苗，且隨到隨打，不必預約。

中和環球購物中心自11日起至20日下午3時至晚上8時接種，每天限量600名，今天依舊大排長龍。住在中和區的賴小姐告訴中央社記者，人龍排了幾圈「實在嚇人」，她打算透過中央的系統開放後預約，就帶父親在住家附近診所施打。

環球購物中心機動接種站下午2時30分，由護理人員發放號碼牌，不久就額滿截止，且貼出告示列出建議返回施打的時間，避免大家在寒風中受凍。

高詩琪說，另外2處機動接種站，明天也同步施打。林口三井OUTLET機動接種站是14日至16日，下午2時至晚上6時開放，每天限量700名。新莊宏匯廣場是14日至15日下午1時至晚上6時開放，每天限量800名。

高詩琪說，65歲以上且第2劑接種滿12週長輩，透過新北市民政系統，今天開始由區公所發放通知單，將分區、分里、分時段、分流接種，若有疑問可洽詢所在地的區公所。

她表示，長者將從17日至22日、與24日至28日，分16處接種站、29區衛生所、40家醫院就近接種，長輩不必在嚴寒天氣中奔波。

至於未設籍但居住在新北的65歲以上民眾，也可以透過中央「1922」預約系統，按照自己方便的地點與時段接種；或可洽詢區公所、里長安排時間接種。

衛生局 環球購物中心

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