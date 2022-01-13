快訊

禾馨集團詐保金額上看3千萬 5醫師、20名孕婦送北檢複訊

台股站上萬八！黃天牧提醒投資人留意「3風險」

迪化街年貨活動後天開始 今年不搭棚、嚴查違規攤販

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
大同分局指出4個離迪化街商圈較近的停車場。記者蔡翼謙／翻攝
大同分局指出4個離迪化街商圈較近的停車場。記者蔡翼謙／翻攝

「2022台灣年味在台北」活動後天在台北市大同區展開，大同警分局指出，活動期間的假日，迪化街一段將規畫成行人徒步區，禁止車輛通行；另今年商圈將禁止搭棚架設臨時攤販，警方將嚴格取締違規攤販。大同分局也指出4個距迪化街步行15分內可到的停車場可停。

商業處舉辦的「2022台灣年味在台北」活動，本月15日開始到30日，為期15天，大同分局表示，今年商圈內不再設攤，將嚴格取締違規攤販，並規畫勤務加強疏導路口、保持路口淨空、違停驅離取締、適時調整號誌。

另外，活動期間若遇假日，迪化街一段、南京西路口至迪化街一段、歸綏街口路段，將規畫成行人徒步區，禁止車輛通行。

大同分局指出，民眾應盡量搭交通工具前往商圈採買年貨，若要開車，大稻埕公園停車場、5號水門堤外停車場、3號水門堤外停車場、塔城公園地下停車場都可停，4停車場距迪化街分別步行3、5、15、5分鐘。

停車場 迪化街 違停

延伸閱讀

綁定振興五倍券用戶還沒花完 一卡通推優惠鼓勵消費

北市歲末建築安檢 光華數位新天地防火門損壞罰12萬

北市歲末年終安檢 「光華數位新天地」不合格重罰12萬

蝦皮購物傢俱大街「家居用品、掃除工具」 下殺5折起

相關新聞

提前準備專責防疫旅館 黃珊珊：已騰出1200間空房

國內疫情再度爆發，本土個案持續增加，北市副市長黃珊珊表示，北市的專責防疫旅館在5月時因應輕症而開啟，疫情趨緩後退場，目前...

延壽國宅海砂屋搬遷補助費欠3年 北市府挨批欺負老百姓

北市松山區延壽國宅一棟203戶的海砂屋，經過多年溝通達成共識拆遷改建，但市議員秦慧珠指出，拆遷補償費每戶20萬，108年...

新北第二行政中心動土 3萬2000坪空間供市府單位進駐

新北市府為帶動大漢溪以北地區經濟轉型，決定在三重捷運先嗇宮站旁興建新北第二行政中心，今日開工動土。市長侯友宜表示，第二行...

送弱勢挺孤老 台電基隆區處員工文創作品義賣

台電基隆區處今天舉辦寒冬送暖挺孤老公益尋寶園遊會，處長張毓哲帶領工會常務理事、同心園地園長及員工，除第一波募得7萬元購買...

新北住都中心合作公會推動修法 加速清理社宅「租霸」

為解決「租霸」問題，新北住都中心與中華民國公證人公會全國聯合會合力推動《公證法》修法，未來在簽約公證後，住在新北社宅的租...

板橋公車及轉運站 新北劃設為空氣品質維護區

為改善移動源排煙造成空氣汙染情況，新北市府今公告1月25日起「板橋公車站與板橋轉運站」為新北市第二處「空氣品質維護區」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。