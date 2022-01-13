迪化街年貨活動後天開始 今年不搭棚、嚴查違規攤販
「2022台灣年味在台北」活動後天在台北市大同區展開，大同警分局指出，活動期間的假日，迪化街一段將規畫成行人徒步區，禁止車輛通行；另今年商圈將禁止搭棚架設臨時攤販，警方將嚴格取締違規攤販。大同分局也指出4個距迪化街步行15分內可到的停車場可停。
商業處舉辦的「2022台灣年味在台北」活動，本月15日開始到30日，為期15天，大同分局表示，今年商圈內不再設攤，將嚴格取締違規攤販，並規畫勤務加強疏導路口、保持路口淨空、違停驅離取締、適時調整號誌。
另外，活動期間若遇假日，迪化街一段、南京西路口至迪化街一段、歸綏街口路段，將規畫成行人徒步區，禁止車輛通行。
大同分局指出，民眾應盡量搭交通工具前往商圈採買年貨，若要開車，大稻埕公園停車場、5號水門堤外停車場、3號水門堤外停車場、塔城公園地下停車場都可停，4停車場距迪化街分別步行3、5、15、5分鐘。
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