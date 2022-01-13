快訊

禾馨集團詐保金額上看3千萬 5醫師、20名孕婦送北檢複訊

台股站上萬八！黃天牧提醒投資人留意「3風險」

台北市警政APP 新增防空避難專區查詢

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市警察局的「警政APP」增設新功能，在首頁建置防空避難專區，提供市民運用手機即時的查詢方式，引導至最近的防空避難處所位置。
台北市警察局的「警政APP」增設新功能，在首頁建置防空避難專區，提供市民運用手機即時的查詢方式，引導至最近的防空避難處所位置。

北市警察局的「警政APP」增設新功能，在首頁建置防空避難專區，提供市民運用手機即時的查詢方式，引導至最近的防空避難處所位置。

由於共機近年不時逼近台海區域，為讓台北市民充分瞭解遭遇空襲時如何快速就近避難，台北長柯文哲日前指示，為保護市民安全，應加強盤點台北市防空避難室數量，並建置防空避難室APP指引市民前往避難。

警察局在北市警政APP首頁完成增設防空避難專區後，為擴大宣導效益及說明北市警政APP防空避難室查詢功能，由熊讚擔任主角，攜手「學姐」黃瀞瑩，以圓山飯店為場景拍攝宣導短片，透過影片內容介紹APP的使用方式，並宣導培養民眾居安思危的意識及熟悉空襲防護要領，以降低戰事突發時的人員傷亡及財產損失。

警察局為加強宣導成效，已將相關影片置於警察局粉絲專頁台北波麗士(https://www.facebook.com/police.taipei/)，歡迎各位市民朋友點閱瀏覽。也提供給在台北市上班、上學或來台北旅遊的民眾們，隨時查詢、追蹤及瞭解狀況。

（下載連結：Android系統iOS系統

台北市警察局的「警政APP」增設新功能，在首頁建置防空避難專區，提供市民運用手機即時的查詢方式，引導至最近的防空避難處所位置。
台北市警察局的「警政APP」增設新功能，在首頁建置防空避難專區，提供市民運用手機即時的查詢方式，引導至最近的防空避難處所位置。
台北市警察局的「警政APP」增設新功能，在首頁建置防空避難專區，提供市民運用手機即時的查詢方式，引導至最近的防空避難處所位置。
台北市警察局的「警政APP」增設新功能，在首頁建置防空避難專區，提供市民運用手機即時的查詢方式，引導至最近的防空避難處所位置。
台北市警察局的「警政APP」增設新功能，在首頁建置防空避難專區，提供市民運用手機即時的查詢方式，引導至最近的防空避難處所位置。
台北市警察局的「警政APP」增設新功能，在首頁建置防空避難專區，提供市民運用手機即時的查詢方式，引導至最近的防空避難處所位置。

北市 警察 空襲

延伸閱讀

民眾黨北市議員規劃 士林北投區擬提名2人

柯文哲、黃珊珊默契大考驗 黃瀞瑩跌破眼鏡

黃瀞瑩參戰「狼人殺」 錄影前先調查對手學歷

愛樂壓大賽創意生活節將登場 學姊黃瀞瑩拍影片力挺

相關新聞

提前準備專責防疫旅館 黃珊珊：已騰出1200間空房

國內疫情再度爆發，本土個案持續增加，北市副市長黃珊珊表示，北市的專責防疫旅館在5月時因應輕症而開啟，疫情趨緩後退場，目前...

延壽國宅海砂屋搬遷補助費欠3年 北市府挨批欺負老百姓

北市松山區延壽國宅一棟203戶的海砂屋，經過多年溝通達成共識拆遷改建，但市議員秦慧珠指出，拆遷補償費每戶20萬，108年...

新北第二行政中心動土 3萬2000坪空間供市府單位進駐

新北市府為帶動大漢溪以北地區經濟轉型，決定在三重捷運先嗇宮站旁興建新北第二行政中心，今日開工動土。市長侯友宜表示，第二行...

送弱勢挺孤老 台電基隆區處員工文創作品義賣

台電基隆區處今天舉辦寒冬送暖挺孤老公益尋寶園遊會，處長張毓哲帶領工會常務理事、同心園地園長及員工，除第一波募得7萬元購買...

新北住都中心合作公會推動修法 加速清理社宅「租霸」

為解決「租霸」問題，新北住都中心與中華民國公證人公會全國聯合會合力推動《公證法》修法，未來在簽約公證後，住在新北社宅的租...

板橋公車及轉運站 新北劃設為空氣品質維護區

為改善移動源排煙造成空氣汙染情況，新北市府今公告1月25日起「板橋公車站與板橋轉運站」為新北市第二處「空氣品質維護區」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。