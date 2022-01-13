台北市警政APP 新增防空避難專區查詢

台北市警察局的「警政APP」增設新功能，在首頁建置防空避難專區，提供市民運用手機即時的查詢方式，引導至最近的防空避難處所位置。

由於共機近年不時逼近台海區域，為讓台北市民充分瞭解遭遇空襲時如何快速就近避難，台北長柯文哲日前指示，為保護市民安全，應加強盤點台北市防空避難室數量，並建置防空避難室APP指引市民前往避難。

警察局在北市警政APP首頁完成增設防空避難專區後，為擴大宣導效益及說明北市警政APP防空避難室查詢功能，由熊讚擔任主角，攜手「學姐」黃瀞瑩，以圓山飯店為場景拍攝宣導短片，透過影片內容介紹APP的使用方式，並宣導培養民眾居安思危的意識及熟悉空襲防護要領，以降低戰事突發時的人員傷亡及財產損失。

警察局為加強宣導成效，已將相關影片置於警察局粉絲專頁台北波麗士(https://www.facebook.com/police.taipei/)，歡迎各位市民朋友點閱瀏覽。也提供給在台北市上班、上學或來台北旅遊的民眾們，隨時查詢、追蹤及瞭解狀況。