潭美托嬰中心登場 內湖托育再添生力軍

北市府將舊潭美國小改建利用，內湖第4處公辦民營托嬰中心「潭美托嬰中心」登場，可收托45名幼童，今天至19日開放線上招生登記，21日抽籤，2月14日起分梯收托。

台北市社會局新聞稿指出，「潭美托嬰中心」為內湖區第4處公辦民營托嬰中心，可收托45名幼兒，此外舊校舍3樓規劃為「銀髮服務新創活力中心」，還有社區據點及日照中心，為青銀共融、老幼共學最佳典範。

社會局長周榆修表示，內湖區為12行政區中新生兒數最高的行政區，現在第4處大公托開幕，是唯一有4處大公托的行政區，希望提供托育環境，讓大家放心生養。

社會局指出，潭美托嬰中心收托條件為設籍台北市滿2足月至未滿2足歲嬰幼兒，且父母雙方設籍於北市滿6個月以上；每童每月月費新台幣1萬1000元。

社會局表示，今天至19日下午5時於社會局網站開放線上招生登記，21日下午2時辦理線上直播抽籤，並於社會局網站公告抽籤結果；2月14日起分梯收托。

社會局表示，截至今年1月，北市共建置80處公共托嬰設施，包含25家公辦民營托嬰中心（大公托）及55處社區公共托育家園（小家園），共可收托1700名2歲以下嬰幼兒。