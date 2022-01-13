深坑國小結合在地特色打造紅磚美感廁所 再現老街風貌

深坑國小的老舊廁所過去潮濕昏暗，在新北教育局推動下，以師生創作的美術作品展示搭配，讓廁所成為性別友善及無障礙的空間，同時還充滿藝文氣息及地方特色，是校園角落的一大亮點。

教育局指出，老舊廁所在經團隊巧思設計和施工，重新美感改造，顛覆過去印象經驗，尤其搭配深坑當地紅磚特色及圓拱門造型等元素，讓舊有廁所搖身一變，成為全校師生喜愛的美麗廁所。

深坑國小校長郭雄軍表示，本次廁所整修工程共花費近800萬元，改善簪纓樓一至五樓老舊廁所10間，並特別邀請華梵大學建築系教授林正雄及教師代表、家長會幹部組成諮詢小組討論，如今完工後終於解決長期以來採光不良、異味外溢的情形。

另外，學校還顧及校內特殊生需求，加裝2座免治馬桶，讓孩子使用廁所更為方便，也讓偏鄉孩子透過體驗生活、提升品味。五年級學生曲采澄表示，新廁所現在變成大家喜歡流連聚集的地方，彷彿走入老街欣賞美麗的畫作，實在太舒服了。

教育局長張明文表示，新北透過空間改造及視覺美化，提供清新的如廁環境，期待讓廁所成為學生喜愛的場域，也讓孩子學習愛護得來不易的公共空間。