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新北某托嬰中心缺主任 遭退出公托合作聯盟

中央社 / 新北13日電

新北市府社會局今天表示，稽查林口區某托嬰中心沒有主任，且並未依限期改善，已裁罰並將該業者退出公共托育合作聯盟。對於無法獲得托育補助的家長，已逐一打電話通知。

新北市林口區一家私立托嬰中心遭控不當對待嬰幼兒，將孩子限制自由關在固定的區域範圍，餵食時間也不正常，並以行政人員充當保育人員。家長與老師去年底在民意代表陪同下，向市府社會局陳情與檢舉。

市府社會局兒童托育科長林秀穗，今晚接受中央社記者電訪表示，該托嬰中心於民國108年立案，於110年4月申請加入準公托聯盟系統，市府依「新北市公共托育合作聯盟暨準公共化實施計畫」，提供家長現金補助及合理托育價格，減輕家庭負擔。

林秀穗說，家長陳情後，稽查人員去年底前往現場發現師生比不符，也查到不具托育人員資格的行政人員擔任托育工作，已要求限期改善。

另外，業者申請加入準公托時是有主任，但去年底稽查時，發現該托嬰中心沒有主任，要求限期改善，再次複查依舊不合格，社會局裁罰新台幣3萬元，並讓其退出準公托服務系統，今年1月4日逐一以電話通知20多名送托家長。

她說，業者退出準公托，家長無法獲得托育補助，將影響送托意願。至於家長陳情小孩被關在圍欄一事，前往稽查時，業者都有保留監視器錄影畫面，但因發生時間點在去年11月中旬，監視器畫面保留30天，所以看不到事件發生時的畫面。

林秀穗表示，新北市加入準公托的托嬰中心有179家，市府將會定期與不定期稽查，維護收托品質，提供家長照顧的最大支援。

托育 托嬰

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