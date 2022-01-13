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勵馨攜手早安美芝城開店 擴大婦女培力能量

中央社 / 新北13日電

勵馨基金會今天與國家住宅及都市更新中心合作，共同在林口打造「好好時光」公益咖啡館並攜手早安美芝城成立公益早餐店。希望能擴大受暴婦女就業培力的服務能量。

勵馨基金會今天在林口世大運選手村同時舉辦公益咖啡館「好好時光」及早安美芝城公益早餐店開幕儀式，特別邀請藝人蔡頤榛擔任愛馨大使與一日店長。兩家店期待透過友善的工作環境，提供專業社工與就業輔導，讓弱勢婦女及青年擁有自立生活的能力。

立法委員洪孟楷等人出席開幕活動表示，勵馨基金會、早安美芝城及住都中心三方合作，設立結合愛心的公益店面，這是非常難得且有意義的事情，「溫暖我們的胃之外，更重要的是讓更多人可以得到幫助」。

新北市議員陳明義表示，「在這樣的公益店面就非常好，我來這裡吃早餐除了享受一個氣氛之外，也參與了公益、參與了一份關懷」。

勵馨基金會執行長王玥好表示，勵馨基金會於2019年7月依以非營利法人身分，向國家承租林口社會住宅的家庭式住屋，成為台灣第一個進駐社會住宅展開受暴婦女、孩童中長期安置及照顧服務的組織。

勵馨基金會林口服務中心主任李玉華說，公益咖啡館除了作為婦女準備就業的職場，更核心的任務是營造零暴力、沒有歧視的社區文化。

李玉華表示，勵馨基金會期待進駐林口社會住宅後，能透過多元的工作模式：社工服務、公益咖啡館等，培力林口在地的照顧與互助系統，建立起有機的社會照顧網絡。

咖啡館 林口 早餐

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