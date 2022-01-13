快訊

立陶宛近6成民意不支持目前對中政策 外長：從沒變過

確診聯邦銀行員足跡又多3處 竹縣路易莎、麵包店急清消

北市春節交通疏運 調整停車費率與公車班次

中央社 / 台北13日電

北市交通局今天發布春節交通管制疏導作為，包含松壽廣場、府前廣場、信義廣場、忠信公園停車場22日至23日、29日至30日特定時段費率調整、公車依假日班次行駛等。

北市交通局新聞稿指出，111年春節連假自1月29日至2月6日共9天，預期今年返鄉疏運將於27日開始，至1月31日除夕當天，車潮將較分散；出遊及收假車潮將集中於2月3日至5日。

交通局預期，春節前一週趕辦年貨及年節送禮之人潮與車潮湧現，於下午2時至晚間8時車流壅塞，因應信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場（松壽廣場、府前廣場、信義廣場、忠信公園）22日至23日、29日至30日上午10時至晚間8時，停車費率調整為每小時新台幣60元。

此外，春節連假期間，市區公車依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一維持停駛，其餘日期依一般日至少1/2班次行駛，捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛。

在觀光風景區方面也加強交通管制疏導，仰德大道春節期間實施管制並視車潮機動管制，關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務，碧山巖暨白石湖風景區將視車潮管制4輪以上汽車進入白石湖社區。

交通局並呼籲，若搭捷運、公車請使用記名電子票證，萬一有疫調需求，可釐清持卡人搭乘大眾運具的足跡，包括進出站、搭乘公車路線等資訊，具體落實疫調追蹤。

車潮 公車 春節

延伸閱讀

董陽孜題字「虎虎生風」 台灣虎航彩繪機春節起飛

屏縣推春節書寶箱 年前免費宅配到府

台灣大哥大2月將展延部分帳單繳費期限 春節期間門市服務時間調整

彰化縣公布春節計程車費率 除夕到初5每車次加價100元

相關新聞

提前準備專責防疫旅館 黃珊珊：已騰出1200間空房

國內疫情再度爆發，本土個案持續增加，北市副市長黃珊珊表示，北市的專責防疫旅館在5月時因應輕症而開啟，疫情趨緩後退場，目前...

延壽國宅海砂屋搬遷補助費欠3年 北市府挨批欺負老百姓

北市松山區延壽國宅一棟203戶的海砂屋，經過多年溝通達成共識拆遷改建，但市議員秦慧珠指出，拆遷補償費每戶20萬，108年...

新北第二行政中心動土 3萬2000坪空間供市府單位進駐

新北市府為帶動大漢溪以北地區經濟轉型，決定在三重捷運先嗇宮站旁興建新北第二行政中心，今日開工動土。市長侯友宜表示，第二行...

送弱勢挺孤老 台電基隆區處員工文創作品義賣

台電基隆區處今天舉辦寒冬送暖挺孤老公益尋寶園遊會，處長張毓哲帶領工會常務理事、同心園地園長及員工，除第一波募得7萬元購買...

新北住都中心合作公會推動修法 加速清理社宅「租霸」

為解決「租霸」問題，新北住都中心與中華民國公證人公會全國聯合會合力推動《公證法》修法，未來在簽約公證後，住在新北社宅的租...

板橋公車及轉運站 新北劃設為空氣品質維護區

為改善移動源排煙造成空氣汙染情況，新北市府今公告1月25日起「板橋公車站與板橋轉運站」為新北市第二處「空氣品質維護區」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。