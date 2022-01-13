貢寮舊公所將拆除 規劃消防、派出所使用
全新的貢寮行政中心已經年初都進駐完成，而舊建物該何去何從，目前規劃是原址拆除重建，至於重建完成後，規劃給貢寮消防分隊及派出所使用，讓貢寮區的行政機關辦公環境提升，也連帶提升各項服務品質。
今年年初，貢寮區行政大樓風光啟用，包括區公所，清潔隊，戶政事務所，調解委員會全部都已經進駐到新大樓，碩大的辦公空間，還有停車位，也讓民眾在洽公更便利，服務品質更加提升。
舊址貢寮區公所建物，自民國46年建造，沒有無障礙設施，建築本體也有多處漏水情形，用結構補強的方式已經不足以修復，因此，舊大樓也將拆除重建。
貢寮區長鍾耀磊說，目前規劃給貢寮消防分隊和派出所使用。
市議員林裔綺也說，貢寮消防分隊廳舍也已經是老舊建物，提升辦公環境品質是勢在必行，因此，也會逐步協助爭取相關重建經費，讓貢寮區的行政機關單位能有更良好的辦公環境。
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