汐止新台五、大同路口違規 24日起科技執法

汐止區交通科技執法，將再增加一個路段，大同路與新台五路交會處是塞車最嚴重的地方，所以，在路口的大同路上，也加裝了攝影機等設備，將針對違規跨越雙白線、佔用直行車道右轉新台五路等違規行為，進行科技執法取締，1月24日啟用，請用路人注意。

新北市議員廖先翔指出，之前汐止有引進科技執法，針對一些重點路段違規進行舉發，在推廣的期間有許多民眾也提議了一些違規的型態，希望政府也能用科技執法的方式來遏止違規，因為，在科技執法下民眾就不會有僥倖的心態，相對的違規件數會大幅降低。

廖先翔表示，大同路跟建成路口，主要是因為有很多民眾反應，工建路出來接大同路車流很多，因為離新台五路口比較近，所以，依規定轉出來只能直行，並不能到內側的左轉道，中間有畫設雙白線，但很多民眾為了方便，就會跨越雙白線到內側車道要左轉新台五路，這樣的違規型態對交通的交織跟順暢影響非常大，同時也非常危險。

廖先翔也說，在這段期間經過新北市政府警察局的努力，因為這是動態的違規要靠電腦判讀是比較困難的，現在廠商也協助完成了資料的判斷方式，經過一段時間的測試，也都沒有問題，預計會在1/24日零時起，開始實施大同路、工建路口的科技執法，呼籲市民朋友，行經這個路段時，遵守交通規則，不要跨越雙白線，在直行車道也不要違規左轉，保護大家的行車安全也讓交通能更順暢。

汐止警分局交通組長李萬居表示，大同路、工建路口，還有大同路、新台五路口，警方將在1/24日零時起實施科技執法，執法重點，一、工建路直行跨越雙白線進入大同路內側車道二、大同路往台北方向外二車道為直行車道，車輛違規左轉新台五路，至於大同路往台北方向內二車道為左轉專用道，違規直行或行駛調撥車道，也是許多民眾會檢舉的部分，呼籲民眾遵守交通規則，以免違規受罰。

李萬居指出，這個路段比較常發生的違規態樣第一個是工建路出來的車流只能右轉，但是有部分車輛會穿越雙白線的內側車道左轉新台五路，這是違規行為，如果要走新台五路，就要在右轉大同路直行到下個路口到南陽街再左轉回來，另外一個方法就是走中興路由中興路右轉大同路，然後由大同路左轉新台五路。

李萬居強調，另一個違規就是直行大同路車輛可能會利用外側兩個直行車道，在新台五路口左轉，依規定在直行車道是不能左轉的，還有在大同路內側兩個車道都是屬於左轉專用道，左轉專用道的車不可以直行，上述的違規處罰是600元以上、1800元以下的罰鍰。