快訊

曾偷打新冠疫苗...禾馨醫療再爆詐保數百萬 「客製化」孕婦醫療證明

防建商養地！央行祭購地貸款新規 「18個月」內沒動工加碼計息

淡水賢孝里關懷據點有金援 市議員贊助長者同樂

聯合新聞網 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區賢孝里關懷據點舉辦成果展，新北市議員蔡錦賢更贊助6萬元，讓長者可以一起同樂。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區賢孝里關懷據點舉辦成果展，新北市議員蔡錦賢更贊助6萬元，讓長者可以一起同樂。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區賢孝里關懷據點舉辦成果展，展現志工與參與的長者長期學習許多舞蹈與有氧運動課程，為了幫助據點發展，新北市議員蔡錦賢更贊助6萬元，給賢孝里關懷據點，讓長者可以一起同樂。

新北市議員蔡錦賢表示，賢孝里長葉振昌，過去為里內長者服務許多建設與照顧弱勢，由於賢孝位置較於偏遠，大多都是零散的山區聚落，在開辦關懷據點以來，讓長者能夠被妥善照顧也因此必需要加碼支持據點的發展。對此里長也表示相當感謝。

里長葉振昌說，過去一年以來，除了長者關懷據點成果豐碩，去年開始也針對偏鄉學童開辦開辦「賢孝里社區照顧關懷據點兒童課後陪讀計畫」，公所攜手里長，提供弱勢家庭兒童，包括貧困、單親、隔代教養、外籍配偶家庭兒童免費參加課後照顧，使得家長無後顧之憂，得以安心工作，進而改善家庭經濟與生活品質。

淡水 隔代教養

延伸閱讀

淡水交通建設＋科學園區到位 北台淡海造鎮案創超高詢問度

影／新北淡水又傳老社區火警 2天內第3名老人傷亡

到新北淡水別再只吃阿給！義大利麵、咖哩、雞肉飯、拉麵、刨冰 各種美食等著你

桃園版加嚴防疫措施！關懷據點不供餐 商場不試用不試吃

相關新聞

提前準備專責防疫旅館 黃珊珊：已騰出1200間空房

國內疫情再度爆發，本土個案持續增加，北市副市長黃珊珊表示，北市的專責防疫旅館在5月時因應輕症而開啟，疫情趨緩後退場，目前...

延壽國宅海砂屋搬遷補助費欠3年 北市府挨批欺負老百姓

北市松山區延壽國宅一棟203戶的海砂屋，經過多年溝通達成共識拆遷改建，但市議員秦慧珠指出，拆遷補償費每戶20萬，108年...

新北第二行政中心動土 3萬2000坪空間供市府單位進駐

新北市府為帶動大漢溪以北地區經濟轉型，決定在三重捷運先嗇宮站旁興建新北第二行政中心，今日開工動土。市長侯友宜表示，第二行...

送弱勢挺孤老 台電基隆區處員工文創作品義賣

台電基隆區處今天舉辦寒冬送暖挺孤老公益尋寶園遊會，處長張毓哲帶領工會常務理事、同心園地園長及員工，除第一波募得7萬元購買...

新北住都中心合作公會推動修法 加速清理社宅「租霸」

為解決「租霸」問題，新北住都中心與中華民國公證人公會全國聯合會合力推動《公證法》修法，未來在簽約公證後，住在新北社宅的租...

板橋公車及轉運站 新北劃設為空氣品質維護區

為改善移動源排煙造成空氣汙染情況，新北市府今公告1月25日起「板橋公車站與板橋轉運站」為新北市第二處「空氣品質維護區」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。