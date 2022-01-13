淡水賢孝里關懷據點有金援 市議員贊助長者同樂
新北市淡水區賢孝里關懷據點舉辦成果展，展現志工與參與的長者長期學習許多舞蹈與有氧運動課程，為了幫助據點發展，新北市議員蔡錦賢更贊助6萬元，給賢孝里關懷據點，讓長者可以一起同樂。
新北市議員蔡錦賢表示，賢孝里長葉振昌，過去為里內長者服務許多建設與照顧弱勢，由於賢孝位置較於偏遠，大多都是零散的山區聚落，在開辦關懷據點以來，讓長者能夠被妥善照顧也因此必需要加碼支持據點的發展。對此里長也表示相當感謝。
里長葉振昌說，過去一年以來，除了長者關懷據點成果豐碩，去年開始也針對偏鄉學童開辦開辦「賢孝里社區照顧關懷據點兒童課後陪讀計畫」，公所攜手里長，提供弱勢家庭兒童，包括貧困、單親、隔代教養、外籍配偶家庭兒童免費參加課後照顧，使得家長無後顧之憂，得以安心工作，進而改善家庭經濟與生活品質。
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