溝蓋好吵！汐止水源路工程趕過年完工

汐止區水源路一段巷弄的水溝老舊破損，只要有車子開過去，就發出聲響，讓居民很困擾，所以，在去前完成前半段的改善工程後，在後半段也已經完成，今(13)日新北市議員白珮茹也到現場關心，過年快到了，也希望溝蓋更新完成，讓排水、景觀都變好。

新北市議員白珮茹表示，水源路一段自強里算是地方上發展比較早的社區，因為道路兩邊都是二三樓的公寓，前面的水溝，常常夜間車子過去會發出很大的噪音，人在走也不安全，所以，里長從去年就希望公所能夠協助改善，而在經費有限的情況下，服務處協助部分的議員建議款，讓兩側的水溝一併改善，不止改善車子走的空間，也改善人走的空間，整個環境也比較乾淨，很感謝相關單位能在過年前將工程完成，讓大家在新的一年，有新的氣象環境也更好。

自強里長康金龍指出，水源路一段兩側的側溝已經期待很久能夠改善更新，感謝議員白珮茹大力幫忙，讓整條路的水溝能夠改頭換面，變得乾淨又安全，感謝議員及公所協助，在過年前完成。