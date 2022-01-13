三芝公所邀名師揮毫 喜慶春聯贈鄉親

農曆新年春聯也成了民眾的新春必備品，為了服務鄉親，三芝區公所特別邀請書法名師謝瑞煌老師，以及六位書法大師一同來到公所大廳現場為民眾寫春聯，還有三芝國小舞獅隊也來到現場表演，為活動增添喜慶氛圍。

三芝區長王立文說，新的春聯將揮別舊的一整年，迎接新的喜慶吉祥到來，還有春聯是將傳統的書法技藝做力與美藝術的呈現，很感謝頗具盛名的謝瑞煌老師，將喜氣透過春聯傳達，更為三芝帶來滿滿的藝術美麗面貌。

而每年都會到公所為民眾寫春聯的謝瑞煌老師，也帶來一份別出心裁的春聯，要來送給三芝區公所，祝福公所全體同仁都可以虎年福神到，平安喜樂一整年。

每年到了名師贈春聯的活動總可以見到公所門口，一早有拿著號碼牌排隊，等著拿取新春聯的民眾，而書法名師們也現場揮毫一一為民眾寫下虎年的吉祥話、畫出應景的老虎意象，每一張都承載著書法名師們的新春祝福，希望新的一年，每一位民眾都可以平安順遂過好年。