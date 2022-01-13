提前準備專責防疫旅館 黃珊珊：已騰出1200間空房

國內疫情再度爆發，本土個案持續增加，北市副市長黃珊珊表示，北市的專責防疫旅館在5月時因應輕症而開啟，疫情趨緩後退場，目前中央原則上以醫院收治為主，但北市已經做好準備，騰出1200間空房，隨時可以啟動。

黃珊珊說，當初設立專責防疫旅館，就是為了要收治輕症確診患者，避免消耗醫院量能，在疫情趨緩後就退場。雖然近日本土個案不斷，但目前中央疫情指揮中心都還是以醫院收治為主，台北市也已經將安心檢疫所空出來做準備，有1200間空房，以及先前2家簽訂MOU的防疫旅館，只要一聲令下也會變成專責防疫旅館。

另外，台北市醫師職業工會今天上午提到，收治的確診病患把醫院當作旅館，將護理人員當作服務生，有人不斷抱怨網路連線問題，有人以線上訂餐平台訂購餐點不斷要求醫療人員幫忙領取。還提到，病室內的負壓或通風設備對於醫療人員的安全至關重要，卻有患者屢經規勸仍堅持自行將其關閉，不只提高暴露風險也增加醫護心理負擔。

黃珊珊則回應，聯合醫院正在了解中，若真的出現醫師工會所描述的情形，就要判斷是否屬於違反隔離措施或傳染病防治法，依照行為判定做裁處。不過聯醫回報，目前為止這中興院區和仁愛院區的專責病房並沒有出現工會所說的狀況。