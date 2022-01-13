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延壽國宅海砂屋搬遷補助費欠3年 北市府挨批欺負老百姓

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會。記者楊正海／攝影
台北市議會。記者楊正海／攝影

北市松山區延壽國宅一棟203戶的海砂屋，經過多年溝通達成共識拆遷改建，但市議員秦慧珠指出，拆遷補償費每戶20萬，108年搬遷完後市府應在109年就該給補償費，但住戶至今沒領到，市議會去年要求動用二備金，但市府竟不核准，也沒用預算支付，議會日前決議暫擱二備金預算。對此，北市府認錯，今天承諾以二備金4900萬元支付，將進行撥款作業。

柯文哲的二備金，台北市府主計處前年編列9.5億元，當時議會決議大砍2.1億元至7.4億元，主計處去年則編列7.4億元二備金送審。議會日前審查二備金預算時，不少議員不滿市府未支付延壽國宅海砂屋補償費，要求先核發，二備金才能通過。

議員秦慧珠說，延壽街海砂屋住戶至今沒領到拆遷補償，市政府兩手一攤說沒錢，經過這幾年爭取，去年曾要求動用二備金，市府都發局、建管處簽上去動用二備金，市府竟不核准。市府不願還欠了三年的拆遷費，去年沒有編預算，所以明年再編？等於是民眾後年才能領到，真的是欺負老百姓，欠款5年。

議員王浩也說，該給的補償金欠多年，哪有政府欠債賴帳的，若是民間欠市府錢，早就送行政執行署了。議員苗博雅也說，且去年第二預備金及災準金的細目發現，很多事情，柯文哲應該要用第二預備金處理，卻用災準金去處理，該用第二預備金的時候又不用，今年還有必要編這麼多？

王鴻薇也說，這凸顯柯文哲的二備金使用亂七八糟，沒有SOP，這件事拖了3年，市府使用二備金，議員都配合，但結果是每年二備金的使用方式，都讓議員覺得是多給了。

建管處長劉美秀指出，此案是109年申請，但海砂屋補助的預算只有800萬，考量預算的排擠效應，每年維持800萬，北市秘書長陳志銘說，市府承認錯誤，今年會處理完畢，向議員保證沒有問題。

都發局長黃一平也承諾，將動用110年的二備金處理，也要求建管處應該針對海砂屋拆除費用彈性處理，評估下一個年度的需求數量，公文昨天已經簽了，今天啟動，確定會執行。

海砂屋 北市 柯文哲

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