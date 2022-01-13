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新北第二行政中心動土 3萬2000坪空間供市府單位進駐

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市第二行政中心畫興建地下4層、地上26層鋼骨建築物，可提供約3萬2000坪辦公空間。圖／新北市秘書處提供
新北市第二行政中心畫興建地下4層、地上26層鋼骨建築物，可提供約3萬2000坪辦公空間。圖／新北市秘書處提供

新北市府為帶動大漢溪以北地區經濟轉型，決定在三重捷運先嗇宮站旁興建新北第二行政中心，今日開工動土。市長侯友宜表示，第二行政中心預計2026年12月完工，將提供3萬2000坪辦公空間，警察局、衛生局、交通局等單位都會進駐。民代提醒，該案規模龐大，施工期的周邊交通問題須有配套；新北市交通局回應，他們會嚴格管制大型車輛進出時間及動線，避免對工地周邊造成交通衝擊。

侯友宜說，新北市未來將以新店十四張到蘆南、蘆北為南北端點的三條微笑曲線，加上板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心的三大軸心，推動整體開發。

侯友宜指出，第二行政中心基地約9668平方公尺，規畫興建地下4層、地上26層鋼骨建築物，可提供約3萬2000坪辦公空間，未來警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局EOC、文化局等單位都會進駐，可容納3000名市府員工。他們會以最新的科技化安全指揮系統，提升市府整體服務效能。

新北市秘書處指出，該棟建築在結構上特別提升耐震係數，當重大災害發生時，第二行政中心可轉作緊急救災指揮中心，提供行政支援。

新北市工務局長詹榮鋒表示，本案是與開發單位國巨公司合作，除第二行政中心辦公大樓外，還會興闢市民廣場、公園及重新路五段串聯至環河路的24公尺計畫道路。

詹榮鋒指出，此次興建的公園、廣場及道路下方都會開闢公共停車場，預計提供990輛汽車及3000輛機車停放，結合捷運系統轉運，提升周邊的交通服務，盼第二行政中心完工後成為新北市的新地標。

新北市議員李倩萍提醒，該案規模龐大，未來勢必會有大量施工車輛進出，恐影響周邊交通，建議市府應在周邊做好交通管制，或是興建臨時便道，避免交通打結。

新北市交通局回應，市府會要求施工單位在近期提送交維計畫，並律定業者施工車輛避開上、下午尖峰時刻進出，依規畫路線行駛，還會不定期派人前往抽查、監督，避免對車流量極大的重新路五段造成交通衝擊。

新北市府警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局EOC、文化局等單位未來都會進駐，可容納3000名市府員工。記者張睿廷／攝影
新北市府警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局EOC、文化局等單位未來都會進駐，可容納3000名市府員工。記者張睿廷／攝影

衛生局 侯友宜

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