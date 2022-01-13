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送弱勢挺孤老 台電基隆區處員工文創作品義賣
台電基隆區處今天舉辦寒冬送暖挺孤老公益尋寶園遊會，處長張毓哲帶領工會常務理事、同心園地園長及員工，除第一波募得7萬元購買百份愛心年菜外，大家踴躍認購現場展示義賣品3萬5千元，合計10萬5千元捐贈華山基金會基隆、新北地區愛心天使站。
台電基隆區處鼓勵員工發揮創意，今年由員工延伸創意巧思，比如將配電設備的包裝棧板製作出多款兼具實用及美觀性的文創作品，有椅子、書架、花架等，在今天活動現場義賣，受到歡迎。
張毓哲說，台電基隆區處每年辦理捐贈物資、義賣等公益活動，並將義賣款項捐贈弱勢族群，今年為了陪伴長輩度過這個受疫情影響而生活更艱辛的寒冬，除了義賣款項，更透過華山基金會購買年菜捐助孤老，以實質上的幫助，呼籲社會大眾一起付出愛心，讓社會上每個被忽視的角落，都能添加一份溫暖。
華山基金會基隆站長顏緹武表示，感謝發起公益尋寶園遊會，利用循環經濟的理念，不浪費可用資源，參與華山基金會愛心年菜關懷行動，幫忙基隆與北海岸地區600位弱勢長輩募集愛心年菜。
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