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新北住都中心合作公會推動修法 加速清理社宅「租霸」

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為解決「租霸」問題，新北住都中心與中華民國公證人公會全國聯合會合力推動《公證法》修法。圖／新北住都中心提供
為解決「租霸」問題，新北住都中心與中華民國公證人公會全國聯合會合力推動《公證法》修法。圖／新北住都中心提供

為解決「租霸」問題，新北住都中心與中華民國公證人公會全國聯合會合力推動《公證法》修法，未來在簽約公證後，住在新北社宅的租客即使租期未屆滿，只要欠租達兩個月或租賃雙方協議終止租約，租客未依約返還租賃標的物時，中心可依公證書聲請強制執行，將適用於所有經管社宅，維護公平性。

遇到積欠房租又不願搬離的「租霸」，常是房東最頭痛的棘手問題，通常得經過冗長的訴訟程序後才能申請強制執行。

住都中心副執行長錢奕綱表示，去年曾有租客惡意積欠房租及停車位租金長達半年，甚至在社區內鬧事危害治安，卻因其租期尚未屆滿，中心必須訴諸法院，期間經過數次開庭審理並判決確定後，才能申請強制執行辦理租賃標的物遷出，不僅曠日廢時，更浪費社宅寶貴資源。

另一位租客在申請租金緩繳與分期後，均未如期繳納，經雙方協議提前終止租約後也未依約定搬離社宅。住都中心指出，社宅每次開放招租都是供不應求，此兩名「租霸」是以優先戶申請入住，享有市價64折的優惠租金，今違約在先卻又佔據資源，行徑相當惡劣。

中華民國公證人公會全國聯合會理事長周家寅說明，《民法》第440條規範，承租方積欠租金達兩個月可依法終止租約，待修法通過後，房東不必等租期屆滿，在承租方欠租達兩個月或經雙方協議終止租約後，即可依據公證書聲請強制執行遷讓，不必苦苦等待冗長判決，讓欠租小事耗費國家司法資源。

新北住都中心表示，過往中心處理社宅類似欠租個案，經由民事訴訟得耗費7~8個月，未來在公證單位協助下預估可縮短至1至3個月，減少訟累，促使社會住宅的居住名額盡快釋出，輪替給真正需要的民眾。

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