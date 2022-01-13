新北第二行政中心動土 預計115年12月完工

為帶動大漢溪以北地區經濟轉型，新北市政府規劃在三重捷運先嗇宮站旁興建第二行政中心，市長侯友宜今天主持開工動土典禮，預計115年12月完工。

侯友宜率局處首長進行第二行政中心動土儀式。他表示，新北建構三重的第二行政中心及板橋新板特區、新莊副都心等3大軸心，藉此達到大漢溪的溪南及溪北地區平衡發展，翻轉城市發展。

侯友宜表示，第二行政中心將以取得黃金級綠建築及銅級智慧建築為目標、營運階段朝向碳中和努力。同時，在建築結構上提升耐震係數，當重大災害發生時，可作為集合防災救災及治安等系統的指揮中心。預計115年12月完工啟用。

工務局長詹榮鋒簡報表示，透過工業區的都市計畫變更，回饋公益空間及可建築用地方式，開發單位捐建地下4層、地上26層的第二行政中心辦公大樓，附近還將闢建廣場公園、道路及公共停車場。

秘書處發布新聞稿表示，第二行政中心的基地約9668平方公尺，可提供約3萬2000坪辦公空間，未來將由警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局EOC、文化局等單位進駐，預計可容納3000名市府員工，可有效提升整體市政服務效能。