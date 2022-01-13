誤停卸貨格挨罰駕駛多 北市停管處改良告示牌面更易讀

不少駕駛看見卸貨專用區車格都不確定能不能停，停錯時間還得吃上罰單。台北市停車管理工程處優化告示牌面，將原本的文字說明視覺化後，改為能清楚辨識停車規則的牌面，於今日起在復興南、北路及敦化南、北路試辦。

根據停管處統計，台北市內約有2000個貨車裝卸貨專用停車格，2021年取締占用卸貨停車格的違規共計1萬3310件，違反者依處600至1200元罰鍰；停管處表示，不少民眾都反應，除了沒看懂告示牌內容外，都說不清楚規則導致誤停。

對此，停管處從今日起於復興南、北路及敦化南、北路，試辦新式貨車裝卸貨專用區牌面。新式牌面上方採圖例與管制說明、下方則為管制時間表，民眾停放時，可先辨視上方圖例了解各種管制方式，再依停放時段之圖示與其管制內容停放車輛，另有停車收費時段，時間表內同時標示提車費率，試辦期間預計為3個月。

停管處說，北市目前在有裝卸貨需求之地點周邊設有貨車格，並由停管處在貨車格周邊設置牌面說明貨車格停放規定，因部分貨車格配合各路段交通狀況有不同停放規定，導致貨車格牌面說明複雜、辨識不易等問題。

為增進民眾解讀辨識牌面內容，使民眾於現場能加速辨識並降低違規情事，停管處特別設計並試辦新式牌面，試辦結束後將視其成效再研議擴大實施，呼籲民眾於試辦地點貨車格停放車輛時，請依當下時間查詢新式牌面了解停車管制規定，並依規定停放車輛避免違規停車遭到開罰。